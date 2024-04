​Nuevo acto en Alicante contra la anacrónica industria peletera

El pasado sábado 20 de abril, tuvo lugar una concentración en la Plaza de la Estrella, junto a el Corte Inglés y Max Mara en Alicante.





La concentración y performance fue una acción convocada en diferentes puntos globales frente a las tiendas de Max Mara en protesta por la industria peletera, exigiendo a Max Mara que muestre su rechazo al uso y comercio de pieles de origen animal.

El evento fue convocado por Dénia Animal Save para hacer visible la cruel realidad de la industria peletera y al final el artículo te voy a dejar un teléfono gratuito donde llamar de manera educada a Max Mara para que tome ejemplo de otras tantas empresas que han acabado con las pieles de animales.



Durante el evento se hizo una performance con personas ensangrentadas en el suelo simbolizando la muerte de los animales destinados a la industria peletera, se portaron carteles relacionados con el tema, se leyó un manifiesto donde se resaltaba la manera de morir de los animales usados para este fin: inyectándoles monóxido de carbono, estrangulados, arrancándoles la piel estando aún con vida...

Dénia Animal Save es un colectivo antiespecista y en consecuencia, rechaza la discriminación por especie (especismo) en lo que además de las pieles entraría la industria cruel de la lana, seda, cuero, alimentación, entretenimientos o los inútiles experimentos que en nombre de la ciencia mantienen un negocio redondo a costa de la tortura animal.

Sobre este tema, por el Día mundial del animal de laboratorio, Dénia Animal Save realiza un acto el domingo que contaré casi al final.

IMPACTO VISUAL DE LA REALIDAD

También se proyectaron videos en tres grandes pantallas, y se habló de la vida en pésimas condiciones en las 32 granjas peleteras que existen en España, de la cruel muerte de estos animales nombrándose a todas las marcas de moda que han dejado de usar productos animales en sus diseños como Prada, McCarthy Gucci etc.

"Tú puedes ser parte del problema o de la solución. Eres parte de la solución si dejas de comprar prendas de piel; abrigos, cinturones, bolsos, zapatos y también puedes iniciarte en el veganismo, estilo de vida que renuncia a todo producto animal", explica a los medios Álvaro Tarancón, coordinador de Dénia Animal Save. Además, informan de que a nivel medioambiental la industria es insostenible.

Es solo un abrigo, un bolso o un cinturón. No vale la pena causar ese daño. Impedir que otros seres vivos sufran está en nuestras manos.

Según informan, seguirán haciendo eventos similares todos los meses sobre la industria peletera en Benidorm y Alicante, pudiéndose obtener la información mediante las redes sociales "Dénia Animal Save".

LA REALIDAD EN CIFRAS

Animales explotados en las pieles: Coipos, Osos, Visones, Zorros, Gatos, Perros, Focas, Conejos, Chinchillas, Serpientes, Castores, Cocodrilos, Lobos, Coyotes...

Los animales se encuentran en instalaciones de cría masiva e intensiva siempre (aunque las condiciones fueran mejores, jamás sería ético si pensamos en el animal y no en cínicamente tener la conciencia "más tranquila").

Viven en pequeñas jaulas, unas pegadas a las otras y sin enriquecimiento ambiental. El suelo de estas es de rejilla para que los excrementos caigan directamente al suelo y pueda ser más sencilla su limpieza.

Los animales que se explotan tienen un olfato muy agudo, por lo que los olores tan agresivos que ahí se dan son muy nocivos para ellos y además aumenta sus niveles de estrés.

Para fabricar un abrigo de piel se matan: 12-15 linces, 10-15 lobos o coyotes, 15-20 zorros, 60-80 visones, 27-30 mapaches, 10-12 castores o 60-100 chinchillas.

En la industria peletera se mata a los animales a los 7-10 meses de vida. Pero no en el caso de las hembras, que se quedan entre 4 y 5 años en las jaulas, siendo forzadas a tener más crías cada año. De cada camada sobreviven 3 o 4 crías. Los machos se sacrifican hacia los 7 meses de vida.

Los métodos de sacrificio suelen ser los más económicos y que eviten el rasgado de la piel: asfixia, electrocución (se les introduce electrodos en la boca y en el ano), envenenamiento o gases (monóxido de carbono).

Para la industria peletera, lo importante es que la piel no se rasgue, y estos métodos permiten matar a los animales sin causar daños a la piel.

Y prácticamente siempre en mis artículos se menciona a la infancia, pues si recibe una educación antiespecista que promueva el respeto a todos los animales, el mundo cambiará para bien y jamás querrían vestirse con la piel de un animal si supieran las consecuencias de ello, al igual que todo lo que venga de los animales, pues existe algo que no cuadra cuando tienen un zorro de peluche con el que juegan o adoran en los dibujos y, sin embargo, luego puede que se vistan del sufrimiento de esos y otros animales sin ni siquiera saberlo.

PRÓXIMAS ACCIONES

En el incansable activismo por los animales de Dénia Animal Save entran muchas causas, todas las que implican el uso de animales y por ello, el próximo domingo será contra la cerril, inútil y sádica industria de la Vivisección.

Todo el mundo recordamos con tristeza las torturas padecidas contra los animales en Vivotecnia descubiertas en una infiltración y esto es una consecuencia de pensar que los animales están a nuestro servicio y además del maltrato físico que han estado recibiendo con total impunidad, las frases mostraban todavía más falta de empatía: "Me cago en el puto perro", "Déjale que se rompa la columna, no pasa nada", "¡Cerda psicópata!", "¿No es más fácil y económico pegarle un cogotazo?", "Como Hitler, pasajeros al tren".

Los animales jamás salieron de ahí y ese laboratorio sigue experimentando con el visto bueno de la comunidad de Madrid presidida por la protaurina Isabel Díaz Ayuso a pesar de las multitudinarias protestas animalistas (en toda explotación animal hay libertad de sobrepasarse con total impunidad como bien quedó demostrado aquí).

En las redes sociales de Dénia Animal Save difunden el cartel del acto con la siguiente información: El próximo 24 de abril es el día internacional por los animales de laboratorio. Este día conmemora como forma de hacer visible esta cruda realidad que viven día a día los animales de laboratorio en todo el mundo.

Se estima que cada segundo se les arrebata la vida a 3 animales en los laboratorios de todo el mundo. Decimos alto y claro ¡¡¡BASTA YA!!!

Por ellos salimos a las calles a dar la visibilidad que se merecen, y concienciar a la sociedad del maltrato y torturas a las que son sometidos bajo el pretexto de la ciencia o el testeo. El 24 nos es complicado organizar una acción y dar la visibilidad que se merecen, así que hemos decidido realizarla el 28, dado que tendremos más disponibilidad horaria.

Únete a la acción si quieres qué este horror termine de una vez por todas.

28 de abril A las 19 horas Paseig de la Carretera 48 Benidorm (Alicante)



PARA FINALIZAR: ERES TÚ QUIEN PUEDE CAMBIAR LAS COSAS

Todo lo que ocurre con millones de animales en este mundo es por culpa de la omisión de personas que les da igual o que no piensan más allá y ahora es el momento de hacerlo, pues si de verdad queremos cambiar el mundo tenemos que empezar por respetar los derechos de todos los animales.

La industria peletera supone un infierno para los animales de los que no necesitamos ningún producto y además, una de las principales causas de la urgencia climática que estamos atravesando y que además de afectar a las personas, también a más animales que sin culpa ninguna pagan todas y cada una de las consecuencias del comportamiento de los humanos.

"El principal daño al ecosistema causado por las granjas peleteras se debe a los escapes: los visones que consiguen fugarse de las jaulas se encuentran en un medio ajeno, muchos mueren pero otros consiguen adaptarse; estos últimos compiten con los animales autóctonos por el espacio, el agua y el alimento, de modo que la industria peletera es responsable de que los visones, secuestrados de su hábitat y criados para ser despellejados, se hayan convertido en una mal llamada especie invasora", declara la bióloga Rosa Más, portavoz de la asociación Feumve (busca a la asociación en redes, pues lucha por los animales y contra el bullying que la infancia sufre por sus principios morales).

El veganismo es una sencilla filosofía ética de vida que además de evitar la miseria y condena impuesta desde el primer aliento hasta el último de cada animal explotado, es la solución a la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

Simplemente, es algo tan sencillo como respetar a todos los animales por igual y en cuanto a la alimentación, cualquier receta de toda la vida la puedes hacer idéntica con productos solamente vegetales (es todo muchísimo más fácil de lo que crees).

Busca en redes sociales santuarios como santuario vegan, corazón verde, compasión animal y otros, pues esto te permitirá ver y reflexionar sobre la vida tranquila que puede tener cualquier animal cuando se respetan sus derechos.

Espero que acudas al acto mencionado contra la experimentación animal en Benidorm el próximo domingo y en cuanto a las pieles, además de no usarlas por motivos éticos, te pido que llames educadamente a Max Mara en el teléfono gratuito 900816557 pidiendo que al igual que han hecho muchas empresas, también la suya deje de utilizar pieles de animales (a ti te cuesta un momento, pero para los animales esa gratuita llamada de dos minutos puede marcar la diferencia).

Sigue en redes sociales a "Dénia Animal Save" y recuerda, quien tiene el poder de saber, tiene la posibilidad de actuar. ¿Nos posicionamos del lado de la justicia?