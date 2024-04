​“Cinéma Laika": el pequeño gran cine de Aki Kaurismäki

Filmin estrena el próximo viernes 26 de abril, en exclusiva en España, el documental "Cinéma Laika", dirigido por el croata afincado en Francia Veljko Vidak. La película recorre el proceso de construcción del Kino Laika, una sala de cine construida en una antigua fábrica en Karkkila, un pueblo finlandés de apenas 9.000 habitantes. Los principales impulsores del proyecto son Aki Kaurismäki, seguramente el director más importante de la historia del cine finlandés, y su amigo y poeta Mika Lätti. La película se deja imbuir por el espíritu de Kaurismäki hasta el punto de que algunas escenas parecen directamente sacadas de sus películas. Su presencia sobrevuela todo el metraje aunque el director tarda bastante en aparecer, para atender finalmente una larga entrevista en la que habla de coches, perros y de la vida en general.





El Kino Laika no es la primera sala de cine que posee Kaurismäki en Finlandia. En 2019 cerró su Kino Andorra, un cine en Helsinki cuyo edificio fue absorbido por una empresa hotelera. En Karkkila viven desde hace décadas el propio Kaurismäki y Mika Latti, que sentían que le debían algo al pueblo: "Para ver películas, los vecinos tenían que viajar a la ciudad más cercana o incluso a Helsinki. Ya no, y es maravilloso ofrecerles esta oportunidad", explica el cineasta.

La película y el cine adoptan el nombre de la perra que viajó al espacio, pero lo de Laika viene de más lejos. El amigo y antiguo colaborador de Kaurismäki, Peter von Bagh, siempre soñó con la existencia de un cine llamado Laika. Laika es además el nombre de la perrita del director que interpretó personaje canino en sus películas "La vida de bohemia" y "El Havre". "En los últimos 40 años siempre hemos tenido perros. Sin perros, la casa está vacía. Y en las películas, son unos robaescenas", bromea Kaurismäki. Y Alma, la perrita que aparece en "Fallen Leaves", su última película, ganó el Gran Premio del Jurado en la Palm Dog del Festival de Cannes, un galardón que se otorga a los mejores intérpretes caninos del festival francés.

Kaurismäki no es la única celebridad que aparece en "Cinéma Laika". Su gran amigo Jim Jarmusch, director de películas como "Noche en la Tierra" o "Paterson", también es entrevistado por los responsables del documental, y aporta su mirada sobre la figura del director finlandés. Los espectadores que disfrutaron de "Fallen Leaves" también indentificarán a las dos componentes del grupo musical Maustetytöt, las hermanas Anna y Kaisa Karjalainen, que tras el éxito de la película, en la que interpretan la canción "Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin", se han hecho un nombre en la escena indie internacional e incluso forman parte del cartel de este año del Primavera Sound.

El también director de cine de Karkkila, Mikko Myllylahti, tiene claro cuál es el encanto del Kino Laika: "Lo significativo y singular de este cine es que está en medio del campo. Se podría pensar que el cine de autor no puede sobrevivir aquí, pero ocurre exactamente lo contrario. Laika es muy popular entre los forasteros y los lugareños". Y un dato corrobora ese interés de los espectadores del Laika por el cine de autor: El cine se inauguró con "Compartimento Nº 6", del también finlandés Juho Kuosmanen. Y la película recaudó más que "Sin tiempo para morir", la última entrega de la saga James Bond.