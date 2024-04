Georges Rech: moda sostenible. Retos de futuro

La firma internacional, una marca de lujo francesa de moda femenina que se fundó en 1962 por el prestigioso diseñador del mismo nombre y que cuenta con 61 años de historia, se ha ido adaptando constantemente a los nuevos tiempos no sólo con la diversificación de su modelo de negocio, si no que también amplía su línea de productos.



Ahora se ha involucrado y comprometido con el concepto de moda responsable y sostenible.

Siguiendo la trayectoria ya comenzada en 1973 de apostar por una oferta versátil y atemporal, ha dado un paso más buscando acercar la moda de alta gama al público general sin perder ni el glamour, ni el estilo, ni la calidad.

Manteniendo su distintivo aire “chic” y de inspiración parisina la marca, liderada por el diseñador español Jaime Calatrava, mantiene sus valores esenciales de calidad y comodidad desde unos patrones favorecedores, y ha decidido abrir la marca a las mujeres que quieran acceder a ella con un evento de puertas abiertas y una recepción propia para éste los días 18,19 y 20 de este mes en un gran centro como es el Corte Inglés, y para ello cuentan con unas asesoras de imagen con una gran experiencia y una larga trayectoria: Dª Elena Azagra Marín y Dª Olga Fernández, y en representación la firma se encontrará Dª María Gómez, su Personal Shopper.

Esta idea permite al público vivir una experiencia completa que no sólo podrá adquirir y comprar sino que podrá visitar el backstage y disfrutar de un cóctel a la par.

Esta iniciativa pionera y democratizante, apuesta claramente por la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente.

Sea cual sea el enfoque, la moda es y será artesanía, pues es tradición y revolución y en la nueva sociedad que se perfila tenemos la responsabilidad de construir puentes con el futuro, el respeto, la sostenibilidad y democratizar la moda.