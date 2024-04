Descubre el paradisíaco monte Carasso Mornera en Suiza

En la región de Ticino, (Suiza) se encuentra un monte que para acceder a él, se debe subir en teleférico o hacer senderismo, además que es un lugar totalmente natural, para hacer excursiones, como también realizar diversas actividades: hacer parapente, descubrir el puente tibetano o disfrutar de un gran día cerca al lago Mornera, entre otras.

La ciudad de Bellinzona, Suiza, cuenta con maravillosos lugares naturales, como es el caso del Monte Carasso Mornera, situado en una impresionante terraza que te permite disfrutar de unas vistas hacia la montaña Sottoceneri, además, de poderse observar la ciudad desde la cima.



El teleférico está en funcionamiento desde el año 1966, el cual permite acceder al Monte Mornera con una altura de 1400m, en un tiempo de 10 min, contando con una capacidad para transportar como máximo 8 personas, además de llegar al punto final del monte, hace otras dos paradas antes, una, Curzùtt a 600 metros, donde podrás hacer senderismo y llegar al puente tibetano, y la otra parada se llama Pientina a 1000 metros.

Este paradisiaco lugar, ofrece pasar un día rodeado de naturaleza, con diferentes actividades. Asimismo, es un Monte que llama la atención porque está aislado y solo se encuentran pocas casas, algunas son casitas secundarias. Lo que me llama la atención y me parece curioso e interesante es poder estar en la cima de la montaña y sentir la magia del silencio total.

Algunas de las actividades que se pueden hacer son las siguientes:

Actividad en Invierno (Mornera con raquetas de nieve) Aprovechar de un paseo excepcional rodeado de nieve por el Monte Mornera, se podrá disfrutar de hacer senderismo de 3 km con las raquetas de nieve, es una caminata apta para adultos como también para niños.



Puente Tibetano Este puente tibetano cuenta con 270 m de longitud y un peso de máximo 50 toneladas, el puente fue construido por la Fundación Curzútt- Sant Bernard, a sus visitantes les permite cruzar un arduo valle que separa los pueblos de Monte Carasso y Sementina. Es un lugar que permite sentir la magia de estar rodeado de la naturaleza, como también disfrutar de unas lindas vistas.



Lago Mornera Para llegar al lago, se debe caminar 20 min desde la última parada del teleférico, un lugar que te permite conectar con la naturaleza, además de contar con un parque infantil, también para disfrutar de una tarde con amigos o familia donde se puede hacer parrilladas o simplemente un picnic en medio del bosque y el lago Mornera.

Parapentismo Se puede hacer parapente desde Mornera, hacer esta disciplina biplaza es una actividad maravillosa donde se podrá deleitar con las vistas encantadoras, desde lo alto de la región de Ticino, suiza. Es una aventura para todos, incluidos niños.



Si eres amante de los lugares con abundantes recursos naturales, no te pierdas esta oportunidad de conocer esta región de Suiza, que además es una de las regiones que te hace sentir como si estuvieras en Italia, su gente, sus paisajes y su comida son encantadoras.