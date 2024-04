COUTH inaugura nueva planta para liderar el sector de IA aplicado al control de calidad industrial y en especial a reducir los costes de no calidad

Se trata de un edificio singular de 5.500 metros cuadrados, ubicado en el Campus de Hernani del Parque Tecnológico de Euskadi, desde el que la compañía, fundada en 1954 y especializada en soluciones de marcado y trazabilidad industrial, confía en alcanzar su objetivo de duplicar su cifra de negocio a finales de 2025 El pasado año, COUTH creció un 9,7% hasta alcanzar los 15,5 M€ de facturación, con unas ventas en el exterior que representaron el 87% de su cifra de negocio.

El acto ha estado presidido por Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa. "Nuestro reto es orientar nuestros esfuerzos a ofrecer soluciones que permitan reducir los costes de no calidad de nuestros clientes", ha subrayado José Antonio Erdozia, CEO de COUTH.

La compañía guipuzcoana COUTH, especializada en soluciones de trazabilidad industrial y sistemas de visión artificial inteligente cuyas soluciones tienen presencia en 66 países, ha inaugurado oficialmente esta mañana su nueva sede central ubicada en el Campus Hernani del Parque Tecnológico de Euskadi. El nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 5.500 metros cuadrados, con una inversión de 5,5 Millones de euros y se trata de un edificio singular, con un diseño de vanguardia, eficiente energéticamente, ya que va a permitir a la compañía el autoconsumo de energía mediante su sistema de paneles fotovoltaicos.

Su distribución interior está orientada a la eficiencia de las operaciones y al fomento de las actividades de más valor añadido para COUTH como: desarrollos de software propio, tanto en sistemas de trazabilidad como sistemas de visión artificial punteros; así como sistemas predictivos de rechazos en procesos productivos mediante aplicación de inteligencia artificial.

La inauguración oficial ha estado presidida por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, quien ha descubierto el monolito conmemorativo de esta fecha histórica para la compañía, acompañada por el presidente de COUTH, Leonard P. "Buck" Wessell y el CEO de la compañía, José Antonio Erdozia. El acto ha contado asimismo con la asistencia de Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; el alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi y la presidenta de los Parques Tecnológicos de Euskadi, Estibaliz Hernáez, entre otras personalidades invitadas que han tenido ocasión de conocer las nuevas instalaciones.

El nuevo edificio empresarial permitirá a COUTH contar con la dotación tecnológica que necesita la compañía para poder crecer como espera hacerlo en los próximos años. La empresa creció un 9,7% el pasado año hasta alcanzar los 15,5 M€ de facturación.

"Creemos que la inversión en esta nueva infraestructura ubicada en un entorno como el Parque Tecnológico de Euskadi nos va a ayudar, junto con un proyecto empresarial muy atractivo, a la necesaria captación de talento para alcanzar nuestros objetivos", ha subrayado durante su intervención José Antonio Erdozia, CEO de COUTH.

Tras la adquisición en 2022 de la compañía catalana E2M, especializada en diseño y fabricación de sistemas de sensorización de procesos industriales mediante visión artificial, las ventas internacionales de COUTH en 2023 representaron el 87 por ciento de su cifra de negocio, consolidando la apuesta firme de la compañía por nuevas líneas de investigación aplicada utilizando la Inteligencia Artificial (IA). "Nuestro reto es orientar nuestros esfuerzos en cumplir nuestra Visión: en ofrecer soluciones que permitan a nuestros usuarios reducir sus costes de no calidad", ha subrayado José Antonio Erdozia.

Así, los sistemas de trazabilidad y visión artificial de COUTH consiguen que sus equipos tomen decisiones sobre qué producto ha de salir al mercado y cuál no. "Los rechazos representan un desperdicio en los procesos productivos muy onerosos, ya que incluyen coste de materiales, de mano de obra, energéticos, logísticos … Dado que tenemos la información de qué se rechaza y por qué se rechazan productos, mediante el análisis de datos de proceso queremos establecer la relación causa-efecto como punto de partida para desarrollar modelos predictivos de futuros rechazos a fin de prevenirlos y evitarlos".

Con ello, ha explicado Erdozia, "conseguimos la reducción del desperdicio que ello representa, ayudando a mejorar la eficiencia de los procesos productivos de nuestros clientes, su rentabilidad y sostenibilidad futura", enfatizando en que de esta manera COUTH aporta su grano de arena a la sostenibilidad medioambiental.

Reinversión y compromiso

El CEO de la compañía, ha señalado que "nuestro objetivo es contribuir al crecimiento rentable de nuestra compañía y, al mismo tiempo, al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la satisfacción de todas las personas que participan en este proyecto: desde nuestros empleados/as, hasta clientes y colaboradores. Este edificio representa un nuevo comienzo para nosotros. Estamos emocionados por las oportunidades que nos esperan aquí. Queremos llenar este espacio con innovación, colaboración y éxito", ha dicho.

Tras agradecer a todas las personas que han contribuido a que el nuevo edificio empresarial de COUTH sea una realidad, José Antonio Erdozia ha concluido su intervención subrayando que la reinversión de los recursos generados "está en nuestro ADN. No hay mayor evidencia de nuestro compromiso con las personas que formamos COUTH, con Hernani, Gipuzkoa y Euskadi".

Sobre COUTH

COUTH desarrolla actividades dirigidas a proporcionar soluciones y productos de alta calidad a clientes y usuarios con necesidades de marcaje industrial y sensorización por visión artificial inteligente. Con sede central en Hernani (Gipuzkoa) su presencia internacional comprende 5 filiales en: Barcelona, Turín (Italia), Bochum (Alemania), Shangai (China) y Monterrey (México). Más de 35.000 máquinas con soluciones de la compañía trabajan en 66 países, principalmente en grandes empresas de los sectores de: automoción, ferrocarril, siderurgia, gas y petróleo, alimentación y bebidas, entre otros.