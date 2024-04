Todos los gobiernos del mundo son dictadores

Los países desarrollados y no, incluyendo las potencias del mundo, tienen sus imperios dictatoriales, ¿saben por qué? Desde el mismo momento que hacen leyes, las que por excelencia son de carácter coercitivas, están dictando órdenes para gobernar, conducir, regir al Estado y sociedad, ello por antonomasia los transforma en dictadores, pues dictan leyes no suplican, resulta igual en el seno de los partidospolíticos, organizaciones diversas, culturales, humanistas, estas con sus reglamentos, estatutos, resoluciones administrativas también son dictadores.

De tal suerte, es importante estar claroque es "República, y Democracia" estas dos figuras políticas científicas aluden a principios distintos, aunque pertenecenal gobierno de la ley, y por excelencia toda ley o decreto es de carácter coercitivo. En ambos casos considero son clásicos dictadores, porque mandan ordenan, no suplican para corregir el desorden y/o anarquía.

Por ejemplo, las potencias mundiales o países simplemente desarrollados, en estosel pueblo no participa en la construcción o reconstrucción de su (s) país (s) porque el capital lo hace todo. Ahora bien, en sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social, en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos de bienestar común, pero hay que rememorar que, seas país democrático o no, se tienen que dictar leyes, decretos que contienen fuerza coercitivas para evitar anomalías de toda índole, sino se tendrá un Estado y Sociedad anarquizada, eso hace que los gobernantes de cualquier país del mundo sean dictadores desde ese ámbito.

A pesar de estos cuestionamientos, en la actualidad, la gran mayoría de países en el mundo, adhieren a la democracia como forma de gobierno por considerar que es la forma de organización social de gobierno que brinda las garantías necesarias para incentivar los principios planteados por la Revolución Francesa en 1789 y es lo que en parte o en todo se ajusta a estos tiempos.

Empero, en esta época moderna, (Siglo XXI) es conveniente los gobernantes del planeta, por supuesto el que quiera, alimentándose o retroalimentando una democracia clara, sana y no usando su bandera como escudo de acero, se necesita de un diálogo como personas civilizadas, para que en ese debate de ideas, inicial se sustraigan las mejores ideas y tratar de irlas aplicando, y así ir evitando tantas guerras de los pueblos contra los pueblos, para no caer en un vacío sobre nada en el campo del subjetivismo, o en la imposición guerrerista. Nadie quiere guerra, solo los egoístas y envidiosos son amantes de la guerra. Me refiero, en los casos, donde todavía los pueblos tienen participación porque así lo exige su (s) realidades, y donde no participan porque su mismo capital tiene implantada su propia democracia de guerra, lo cual va contra todo, empero, a lo mejor desarrollan aún más; todo es bueno, nunca va en contra lo bueno, la guerra y el desorden si va en contra de todos.

Veamos una realidad. Existe un claro ejemplo a seguir, en Alemania, ahora Ex RDA, ¿por qué nunca fue aplastada? precisamente porque su pueblo después de la II guerra mundial se dedicó a reconstruir su país auxiliado por los tucos de gobierno que había quedado y alguna mano amiga, de lo contrario nunca hubieran podido reconstruir su país. Incluso otros países también lo han practicado. No todo lo puede dar el gobernante de turno.

En fin, el mundo y sus derechos van caminando, ¿hasta donde llegará? Por supuesto, hasta donde alcance su buena voluntad. Incluso, es más que claro y, se ve el bien y el mal, y el pueblo sabe, que gobernante o partido político ha respondido mejor a las necesidades propias de su nación. Es por eso, no hay que dejarse embaucar por ciertos políticos y politiqueros, porque estos van con la ambición de poder al frente, dicen muchas cosas bonitas, pero a la hora de las piedras pome, apartan eso, y se van por el lado de su legítima intención macabra ambiciosa apartando a sus pueblos. Existe un proverbio bíblico que dice en una de sus partes conducentes así: “Las palabras de los malvados son una emboscada mortal” (Proverbio 12:7).

No seamos obstáculos del buen desarrollo que se viene haciendo, mejor ser al contrario, si queremos a la patria, hay que apoyarla.