VLC Negra revela a sus sospechosos habituales para 2024

VLC Negra ha desvelado esta mañana su esperadísimo cartel para la 12ª edición, una cita que, del 9 al 19 de mayo, convertirá nuevamente a Valencia en el epicentro mundial de la literatura y el género negro a través de encuentros especiales, nuevas secciones y un sinfín de actividades con un propósito común: saborear la esencia del noir desde todas las perspectivas posibles.

Autor de la imagen: Josele Bort



Acostumbrado a contar con algunos de los mejores autores mundiales del género, VLC Negra rendirá este año un tributo especial al estadounidense Dennis Lehane, uno de los máximos exponentes de la literatura criminal de las últimas décadas gracias a obras tan aclamadas como Mystic River, Shutter Island o la reciente Golpe de gracia, publicada a principios de 2024 y ambientada nuevamente en los círculos mafiosos de su ciudad natal, Boston. El viernes 10 de mayo, Lehane protagonizará un encuentro online exclusivo con los espectadores, justo antes de ser galardonado con el Premio Francisco González Ledesma.



Este será el pistoletazo de salida de una intensísima programación de encuentros y diálogos con la presencia de grandes nombres del panorama valenciano, nacional e internacional. Entre los primeros, Silvestre Vilaplana, Elia Barceló, Ramón Palomar o Xavier Aliaga. Del segundo grupo, Rosa Montero, Víctor del Árbol, Mikel Santiago, Alicia Giménez Bartlett, Carme Chaparro, Andreu Martín, Paz Velasco y dos laureados cineastas que mantienen un vínculo especial con la literatura: Rodrigo Cortés y Daniel Monzón. Finalmente, el apartado internacional contará con figuras tan contrastadas como el islandés Ragnar Jónasson, el escocés Alan Parks, la francesa Lucie Rico, el sueco Anders de la Motte o la argentina Claudia Piñeiro. Todos ellos participarán en diferentes coloquios articulados en sedes tan diversas como la Fundación Bancaja, la FNAC San Agustín o el Colegio de Arquitectos. El primero de ellos tendrá lugar justo después de la inauguración, el jueves 9 de mayo, en un enclave privilegiado como el monasterio de San Miguel de los Reyes.

“La verdad es que nunca imaginamos que llegaríamos hasta aquí, doce años después de aquella primera edición”, ha señalado el director del certamen, Jordi Llobregat, durante la puesta de largo ante los medios. “Nos aburriría hacer siempre lo mismo, y por eso siempre tenemos la inquietud de innovar y seguir mejorando. En realidad, buscamos a la gente que no lee, para descubrirles que los libros son algo maravilloso que convierte a los ciudadanos en ciudadanos críticos”.



Un nuevo espacio multidisciplinar, un aperitivo en modo OFF y récord de Clubs de Lectura

Más allá de su apuesta literaria, VLC Negra volverá a ofrecer un amplio número de propuestas multiculturales en torno al universo del noir. Además, este año la programación incorpora novedades tan destacadas como Espai VLC Negra, un ecléctico contenedor de disciplinas artísticas donde tendrán cabida los conciertos de rock a cargo de escritores (previa charla con autores tan musicalmente inquietos como Mikel Santiago, Pedro Feijóo o el también coordinador de contenidos del festival Santiago Álvarez), las murder parties o los espectáculos de magia y humor, sin olvidar una espectacular Yincana Criminal que propondrá a los participantes una experiencia inmersiva a través de cuatro casos distribuidos entre las Bibliotecas de la Red Municipal. El resto de los escenarios de Espai VLC Negra serán El Loco Club, Una Cosa Rara y los centros culturales de Alqueria d’Albors y Aben Al-Abbar.



Otra sección que debuta en 2024 es OFF VLC Negra, una serie de actividades y encuentros con escritores en espacios municipales que, los días 7 y 8 de mayo, servirán de sórdido aperitivo a la edición que arrancará el viernes 9. Una vez más, y como viene siendo habitual en los últimos años, À Punt será el medio oficial del festival.

Además de otras citas tradicionales como el ciclo de cine de la Filmoteca (dedicado esta vez a road movies del género negro tan emblemáticas como El cartero siempre llama dos veces o Que el cielo la juzgue), VLC Negra volverá a potenciar sus ya imprescindibles Clubs de Lectura, que este año batirán su propio récord con un total de 16 citas repartidas entre diferentes espacios como colegios, museos o librerías, con las Bibliotecas Municipales de Valencia nuevamente como lugar referencial de los encuentros. Al frente de los mismos estarán algunos de los autores invitados a esta 12ª edición, con un lugar reservado también para clásicos como El nombre de la rosa, de Umberto Eco, de cuya publicación se cumplen 44 años. En palabras de Santiago Álvarez, los clubs son “la parte que siempre vertebra el festival y representa la capacidad asociativa de los valencianos”.



La programación completa de VLC Negra 2024 ya está disponible en la web del festival.