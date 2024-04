Cuando llega el Alzheimer

«Este libro es el acto de amor que te regalo a modo de acompañamiento psicológico y humano, que considero que es fundamental en esta realidad silenciada. Aquí encontrarás desde la explicación de los síntomas de las demencias hasta herramientas prácticas para el día a día y para entender el remolino emocional de la pérdida. Asimismo, te acompañará en las emociones propias del duelo que estás viviendo como acto de amor por la pérdida progresiva de alguien a quien amas». - Natalí Pintos



La demencia, más allá de una simple pérdida de memoria asociada a la vejez, representa un complejo conjunto de trastornos que afecta a la vida de quienes la padecen y supone un camino repleto de dudas y obstáculos para familiares y amigos. Este libro proporciona una completa mirada sobre los diferentes tipos de demencias, más allá del conocido alzhéimer, y revela cómo afectan y se manifiestan en cada persona. Natalí Pintos ofrece estrategias concretas para que los cuidadores lidien con la demencia desde la compasión y la comprensión, y no desde una posición de hostilidad, con el objetivo de que conozcan los síntomas, acepten la «pérdida» de la persona y reconozcan y expresen su dolor. A través de historias reales y consejos prácticos, estas páginas presentan una novedosa perspectiva que anima a los cuidadores a buscar apoyo y a cuidar de sí mismos mientras asisten a sus seres queridos. Una mano amiga en forma de manual que brinda las herramientas necesarias para enfrentar la enfermedad con dignidad, amor y un entendimiento más profundo de sus desafíos y recompensas.

«Comprender el desafío de la demencia también implica aceptar que este camino es inestable, ya que la propia evolución de la demencia tiene senderos con curvas que te desequilibran. No me parece recomendable luchar para que la demencia sea estable, porque no lo es ni lo será, sino que considero fundamental aceptar esa inestabilidad para ir adaptándote a la realidad y empezar a buscar el equilibrio en rincones que sean agradables para ti».

«La demencia es un gran aprendizaje de que tenemos que abandonar la idea de querer solucionarlo todo para centrarnos en acompañar y administrar, entendiendo el desafío como la aceptación de que simplemente con estar ya estamos haciendo algo maravilloso».

Sobre la autora



Natalí Pintos es psicóloga especializada en demencias con una sólida formación que incluye un máster en Neuropsicología y máster en Psicología Forense. Inspirada por su experiencia personal como cuidadora de un familiar con demencia, decidió especializarse en este campo y otras afectaciones neurodegenerativas. También combina su labor como psicóloga forense con su trabajo de acompañamiento a los familiares de personas con demencia, lleva a cabo talleres formativos y colabora con la Fundación Pasqual Maragall, dedicada al apoyo de las personas cuidadoras. Actualmente, trabaja en su tesis doctoral sobre cómo los cuidadores de familiares con demencia afrontan el duelo