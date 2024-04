Nace Trascámara, el programa educativo de la Academia de Cine

La Academia de Cine pone en marcha Trascámara, programa educativo dirigido a estudiantes de 14 a 17 años de centros de Educación Secundaria y FP, que busca acercar a los jóvenes el cine como arte colectivo, despertar el interés por los distintos oficios y las artes que intervienen en su creación y mostrar el talento de nuestros técnicos y creadores. La institución continúa así su compromiso con la alfabetización audiovisual y la introducción del cine en las aulas.





Los más de 35 centros que participan en este programa asistirán a sesiones matinales en horario escolar en la Academia de Cine, en las que visionarán una película. Tras la proyección, los estudiantes participarán de diferentes dinámicas con artistas y técnicos invitados, representantes de los oficios que se trabajan en cada sesión. Las sesiones se completarán con un trabajo previo y posterior en las clases.

En este curso, Trascámara abordará a través de cuatro películas vinculadas a los Premios Goya, un total de ocho oficios del cine, agrupados en duplas que dialogan entre sí. El profesorado contará con una guía didáctica para profundizar en cada filme y facilitar una aproximación divulgativa a las distintas artes y oficios que intervienen.

El programa se inició el pasado jueves, 11 de abril, con la presencia de más de 160 estudiantes, a los que ha dado la bienvenida el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. “Para la Academia es fundamental que las nuevas generaciones aprendan a amar el cine que hacemos. Por eso me hace tan feliz inaugurar hoy el programa educativo de la Academia, Trascámara, con la que trataremos de que conozcáis mejor las muchas facetas que componen la producción de un largometraje. El cine entretiene y educa”, ha declarado.

Esta primera sesión tuvo como protagonista los oficios del montaje y el guion, por medio de la película Upon Entry, historia que tuvo tres nominaciones a los Premios Goya. El montador Emmanuelle Tiziani y el codirector y coguionista Alejandro Rojas han estado presentes en esta dinámica.

El resto de sesiones tendrá lugar de abril al mes de junio. Además de Upon Entry, las otras películas de este primer curso de Trascámara son la cinta de terror Verónica, dirigida por Paco Plaza, y la nominada al Oscar a Mejor Película de Animación, Robot Dreams, de Pablo Berger.

A través de Verónica, el 25 y 26 de abril, se abordarán los oficios de dirección de fotografía, con Pablo Rosso, y dirección de arte, con Javier Alvariño; el 13 y 14 de mayo se hablará de la dirección y la producción; y el 10 y 11 de junio será el turno del storyboard y la animación con Maca Gil y un/a representante del departamento de animación de Robot Dreams.

El proyecto de Trascámara se realiza de manera conjunta con el equipo de mediadores especializados Las Espigadoras/ Aulafilm. Las guías didácticas que se generen para el programa estarán disponibles en la web de la Academia de Cine para la consulta libre de todos docentes interesados en trabajar sobre estas películas en sus aulas.