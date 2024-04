​No es mi cultura

"Durante las Fallas fui a ver una corrida de toros por ser la 'cultura' que nos venden a las personas de fuera que visitamos Valencia, después de tener que irme mucho antes de que acabara aquello, estuve un montón de días sin dormir tras no poder olvidar lo allí presenciado. Esta crueldad tiene que parar y tiene que parar ya, pues no entendemos como la gente eufórica disfruta de la agonía de un animal", declara una pareja extranjera tras hablar con las personas activistas que en Valencia recogen firmas para la desprotección de la tauromaquia.





Como se informa en noesmicultura.org, se necesitan 500.000 firmas para desproteger la tauromaquia eliminándola de patrimonio cultural, pues la tortura y humillación pública de los animales para el disfrute de una minoría de la sociedad, es impropia del siglo en el que vivimos. En dicha web se informa claramente: La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, socava las competencias autonómicas y municipales para prohibir o regular espectáculos que generan un fuerte rechazo social.

En los hechos, esta normativa estatal priva a los ayuntamientos y autonomías de poder regular las manifestaciones del patrimonio cultural propio. De esta manera, se limitan las competencias regionales y se protege a la tauromaquia por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística.

El propio Ministerio de Cultura indicaba el escaso interés de la ciudadanía por los festejos taurinos en su encuesta de consumo cultural. Tan solo el 8% acudió a algún festejo durante 2018 y solo el 5,8% asistió a un festejo en plaza.

Las últimas encuestas reflejan que más del 50% de la población española está a favor de prohibir o limitar las corridas de toros, o que casi 8 de cada 10 personas se manifiestan contra el uso de animales en la tauromaquia.

DESPROTEGER LA LEY DE 2013 QUE BRINDA LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL

En la web se continúa informando: El 4 de enero de 2024 registramos una ILP para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia. A principios de febrero, la Mesa del Congreso la admitió a trámite y ahora disponemos de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara del Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa es promovida por una Comisión Promotora que está formada por personas de probada trayectoria en la protección animal. Un grupo de activistas y juristas nos hemos comprometido a tirar adelante la mayor y más ambiciosa campaña social para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural de España. La iniciativa cuenta con el apoyo de un importante número de organizaciones de protección animal y del medioambiente, protección de la infancia y asociaciones culturales.

Solamente las personas registradas como fedatarias pueden recoger firmas. Contacta directamente con la Comisión Promotora a través de contacto@noesmicultura.org, indicando que quieres ser fedatario/a y nos pondremos en contacto contigo para formalizar la inscripción y hacer la entrega de pliegos oficiales que necesitas para recoger firmas. ¡Gracias!

UNA INICIATIVA QUE DEBE HACERNOS AVANZAR COMO SOCIEDAD

Una sociedad civilizada no puede seguir permitiendo que los animales sean torturados por diversión para satisfacer a gente perversa que siente satisfacción viendo el sufrimiento, la angustia y el suplicio del toro hasta que derrama la última gota de sangre y se va asfixiando.



Encima, la tauromaquia parasita los recursos públicos, pues a pesar del rechazo que demuestran todas las encuestas oficiales, la humillación y tortura de los animales cuenta con millones y más millones de euros de dinero público para ser mantenida.

Además, se permite un total y perverso adoctrinamiento a la infancia en la más pura violencia taurina para que las siguientes generaciones sigan pensando que ser español significa que te tiene que encantar ver toros sufrir y morir.

¿Por qué los propios taurinos dicen públicamente que en la escuela de tauromaquia de Murcia se llevaba años abusando de niños/as y ahora todo el mundo quiere salvar el culo según taurinos de la propia escuela adoctrinadora en la tortura?

Y que decir de la tauromaquia callejera, pues además de suponer igualmente tortura contra los animales y recibir pasta por un tubo, los animales son asesinados en privado tras terminar el mal llamado festejo.

¿Tampoco les preocupa toda la gente que muere por imprudencias personales a pesar de que los mismos taurinos reconocen en Zoom Apunt que los participantes van la mayoría "mamados"? En la plataforma antitaurina de Alfafar ya le hemos dicho al alcalde del PP que como alguna niña o niño muera en estos espectáculos de tortura por la falta de control, tal vez no tendrá ninguna responsabilidad judicial, pero sí moral y política porque sabe perfectamente que los menores a manos de padres irresponsables están en peligro autorizando estos eventos y bien se demostró el último año con el atropello de una persona menor en el recorrido incumpliendo flagrantemente la ley que "regula" estos mal llamados espectáculos (lo mismo pasó en un montón de pueblos).

Las firmas se recogen a nivel nacional por lo que simplemente tienes que entrar a la web y ver el sitio donde firmar de manera presencial, pues entiendo que estarás a favor de quitar la tauromaquia de cultura porque la cultura no causa dolor, la cultura es algo que representa a la gente y no algo que nos avergüenza y nos deja por los suelos siendo de los pocos países que permiten la tauromaquia.

La cultura es algo bonito, un verdadero arte, arte que no causa dolor y por eso desproteger la tauromaquia haciéndola desaparecer de cultura, es lo mínimo que podemos hacer como sociedad con una simple firma y quien pueda, con la implicación en esta campaña importantísima, pues hablamos de la tortura de los animales y subsidiariamente entran otros temas como todo lo que se podría solucionar con los millones que se da a reventar animales y la desprotección que sufre nuestra infancia cuando se le hace partícipe de la violencia, la falta de empatía y el maltrato.

Si todas las encuestas demuestran que la tauromaquia solo es apoyada por una minoría de la sociedad y que en muchos casos van gratuitamente, es el momento de demostrar que la sociedad está a favor de los animales, los toros, vacas y caballos víctimas de los diferentes mal llamados festejos y digo mal llamados porque una fiesta es algo donde todo el mundo se lo pasa bien y aquí solamente hay tortura, machismo, borracheras y sadismo que como sociedad no podemos seguir permitiendo, pues hablamos de un mínimo avance a favor de la vida.

ESPERAMOS QUE APOYES LA CAUSA

Lo mínimo que puedes hacer si estás en contra de la tauromaquia o más bien a favor de que destrozar animales está mal, es entrar a noesmicultura.org buscando tu lugar más cercano para firmar presencialmente y que pueda debatirse por fin la desprotección de la tauromaquia y una vez se consiga esto, cada vez lo van a tener más difícil.



En la tortura de los animales por los pueblos cada vez menos aseguradoras quieren hacerse cargo de la alta siniestralidad y cada vez menos aseguradoras quieren vincularse al maltrato animal, pero a cambio la sanidad pública se está saturando siendo una falta de respeto a los sanitarios y a las personas que tienen que esperar para un tratamiento importante.

¿Cuánto nos cuestan los taurinos a la mayoría de la sociedad entre subvenciones por todos los lados, sanidad pública, limpieza de los pueblos, despliegue policial y un largo etcétera?

Cuando volvieron a las calles los "eventos" taurinos después de las restricciones, además de toda la gente que perdió la vida o resultó herida por autorizar unos "festejos" de máxima agresividad, borracheras e inseguridad, tengo que destacar que hubo una larga lista de atropellos a personas menores de edad que con total impunidad participan ilegalmente.

Por poner un ejemplo de tantos donde la infancia es desprotegida por las administraciones y como no por los propios padres que disfrutan de la tortura, en Puzol un niño según explicó su tía, está traumatizado y tiene pesadillas con que le persigue una vaca tras el atropello que le llevó varios días a la UCI, al igual que pasa todos los años con alguna niña o niño y especialmente ese con un montón. Ni cortos ni perezosos, los taurinos explicaron a Zoom Apunt que "la tauromaquia es una asignatura que debería enseñarse en los colegios. ¿Por qué tanto interés y obsesión con inculcar esta aberración a nuestra inocente infancia?

El partido de extremísima derecha Vox registrará, en los próximos días, una propuesta de modificación de la ley que regula las corridas de toros para que se permita en Baleares la entrada de los menores a estas (allí no se permitía). El apoyo del PP permitirá la aprobación de la propuesta, como ya se confirmó el pasado verano, aunque podrán presentarse enmiendas.

Durante la concentración "Sevilla antitaurina" convocada por el partido animalista PACMA, 2 niñas leían un manifiesto defendiendo a los toros y una de ellas se emocionaba: https://www.instagram.com/reel/C5lcGAEIxVx/?igsh=aDF2MTY3YXdodzNi .

Por poner un ejemplo de Valencia que es donde vivo, parasitan fiestas como las fallas, feria de Julio o las que puedan, siendo la excusa para celebrar corridas de toros y satisfacer sus ansias de violencia.

En definitiva, en otras ocasiones he profundizado más en todo el poder y mafia que hay en el mundo taurino, pero hoy no lo voy a hacer más largo porque lo importante es que entres a la web y busques cómo quitarle protección, pues con un mínimo de sentido común que tengas, sabes que el oscuro mundo de la tauromaquia debe desaparecer.

En la plataforma antitaurina de Alfafar necesitamos personas activistas y puedes escribirnos a defensaanimal2023@gmail.com (en agosto haremos nuestra protesta principal) y recordarte que la web es noesmicultura.org para que busques donde firmar presencialmente.

Que ese testimonio que expongo al principio y muchos otros de gente extranjera que viene a nuestro país no se vuelvan a suceder, pues por culpa de la tauromaquia y otras tradiciones inhumanas somos la vergüenza internacional, pero lo más relevante es que somos el infierno de los animales, unos rumiantes pacíficos cuyo único interés es estar tranquilamente en el campo lejos de las macabras ideas humanas.

¿Vas a seguir permitiéndolo?