El email marketing, una exitosa estrategia empresarial de comunicación

Entre las herramientas de comunicación más utilizadas por las empresas, se encuentra el email marketing. Y es que resulta una gran aliada para llegar a los prospectos, mantener fieles a los clientes, aumentar las ventas y, en general, tener ingresos estables.

Además, es rentable y ofrece un alto retorno de inversión. Los conocedores de la materia se encargan de enviar mensajes personalizados con contenido de calidad y altamente atractivo. Asimismo, segmentan la audiencia y miden los resultados para obtener el máximo impacto. En ese sentido, las marcas que necesiten apoyo en esta área pueden acudir a agencias de marketing digital como Funneltropia.

Una potente estrategia para los negocios Aunque el email marketing es una estrategia utilizada desde hace ya algún tiempo, sigue siendo muy demandada por las empresas de todos los sectores económicos que han descubierto sus grandes beneficios.

La efectividad de dicha metodología radica en gran parte en que millones de personas de todo el mundo utilizan correo electrónico. Y, según algunas estadísticas, se estima que en el año 2025 la cifra de usuarios activos se eleve.

Encuestas difundidas en la red también revelan que dos de cada tres profesionales del marketing digital distribuyen contenido de interés por email y que las personas que utilizan smartphones prefieren recibir comunicaciones de sus marcas predilectas vía correo, ya que pueden leer la información de forma rápida y directa.

Una de las ventajas principales de este método es que es económico. Esto es muy importante para los negocios que apenas están comenzando o que tienen un bajo presupuesto para gastos de publicidad y marketing.

Otras razones para optar por esta estrategia Son muchas más las razones que llevan a las marcas a apelar al email marketing. Una de ellas es que es un canal de comunicación personalizado y directo. A su vez, destaca por su comodidad y practicidad, ya que los correos electrónicos se pueden automatizar.

En conclusión, invertir en una estrategia de email marketing es una buena decisión que no requiere de una inversión cuantiosa. Esta táctica no solo eleva las conversiones, sino que además contribuye a reforzar la imagen de marca. Finalmente, no hay que pasar por alto que permite incrementar el tráfico web, siempre y cuando se incluyan enlaces.