Enorme despliegue de pádel y de ilusión de cantera en el TyC2 de menores de Massanassa

Espectacular, una vez más, la puesta en escena de la cantera. Por si no habían demostrado ya suficientemente su calidad, en la prueba celebrada durante el pasado fin de semana en Valencia, el TyC2, lo volvieron a dejar claro.





La localidad de Massanassa ya anunciaba emociones fuertes al contar con un récord de inscritos, un total de 418 parejas, todas ellas buscando hacerse con los billetes para la cita Premium del calendario de menores de la Federación Española de Pádel. Ello desembocó en que, en esta cita que contaba con el apoyo organizativo de la Federación Valenciana de Pádel y con las pistas del club Sportcity Valencia, se viviesen momentos de tensión, muchos nervios y también emoción.

Porque todos querían llegar lo más lejos posible y es por ello que durante los partidos, las familias presentes y los aficionados pudieron ver demostraciones de gran calidad, grandes despliegues sobre la pista y las ganas e ilusión de los chicos y chicas, quienes con una pala en las manos dejaron claro que lo suyo es pasión y competitividad.

La lista completa de ganadores que han accedido a la cita Premium de finales de abril en el Club Atlético Montemar por categorías es la siguiente:

Junior masculino

Cuadro A Campeones - J. Zamora y S. Pineda Subcampeones - M. Aragón y M. González Cuadro B Campeones - M. Martínez y H. Caparrós Subcampeones - A. Merino y A. Blanco

Junior femenino

Campeonas - D. Toledo y C. Fernández Subcampeonas - N. Céspedes y A.Cañellas

Cadete masculino

Cuadro A Campeones - D. Docampo e I. Mercader Subcampeones - I. Violero y J. Bolumar Cuadro B Campeones - A. Muñoz y M. Muñoz Subcampeones - M. Hernández y J. Gutiérrez

Cadete femenino

Cuadro A Campeonas - P. Gil y D. Valiente Subcampeonas - T. Romero e I. Lozano Cuadro B Campeonas - L. Marco y E. Mesa Subcampeonas - E. Grande y P. Bartolomé

Infantil masculino

Cuadro A Campeones - M. Spisiak y B. Vilaseca Subcampeones - C. del Cacho y A. Bilbao Cuadro B Campeones - J. Conesa y A. Alcelga Subcampeones - H. Martínez y G. Cano

Infantil femenino

Cuadro A Campeonas - V. García y C. Águila Subcampeonas - M. Cabanillas y A. Galán Cuadro B Campeonas - C. González y C. Hernández Subcampeonas - C. Gómez y M. Serrano

Alevín masculino

Cuadro A Campeones - J. Sánchez y C. Blanco Subcampeonas - I. Camacho y I. Pérez Cuadro B Campeones - A. Gracia y L. Martín Subcampeones - H. Ramírez y M. Prat

Alevín femenino

Campeonas - E. Solá y O. Beltramino Subcampeonas - M. Rodríguez y S. Kempele

Benjamín masculino

Campeones - H. García y E. Caballero Subcampeones - T. Buitrón y S. Ruiz

Benjamín femenino

Campeonas - P. Soriano y N. Ibáñez Subcampeonas - S. García y S. Bardera