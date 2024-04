Nuevo Opel Corsa, con espíritu innovador y la nueva motorización Hybrid MHEV de 48V

Uno de los lanzamientos más esperados en el segmento de los compactos urbanos, el Nuevo Opel Corsa trae consigo un espíritu innovador, tanto en su diseño y sus equipamientos como en la incorporación de tecnologías que marcan nuevos referentes en materia de prestaciones, confort y seguridad. Bajo el capó, esta vocación disruptiva se manifiesta en novedades como las motorizaciones Hybrid MHEV de 48V, que ofrecen todas las ventajas de la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico en cuanto a libertad de acceso al centro de las ciudades.



Gracias a su doble embrague y a la caja de cambios automática de 6 velocidades eDCT6, se asocian las prestaciones de un motor gasolina turbo de 100 CV o 136 CV con un propulsor eléctrico de 21 W que asiste a la mecánica de combustión, y ofrece una reducción de 22 g/Km de CO2 respecto a un motor térmico de prestaciones similares. Además, ofrece autonomía “cero emisiones” durante 1 Km y en situaciones como las maniobras de estacionamiento o los atascos, en los que no sólo no gasta energía, sino que la regenera, permitiendo circular en modo eléctrico durante buena parte de los trayectos urbanos. El resultado es un extra de potencia y una mayor elasticidad en bajas revoluciones.



En el exterior, el Nuevo Opel Corsa llama la atención por su frontal, que incorpora el Opel Vizor. Pone el énfasis en la horizontalidad dando una sensación de mayor anchura, con un conjunto armónico que integra la calandra y los faros, perfectamente complementados por la entrada de aire inferior, más grande y con una estética más deportiva.



En la zaga, los ya clásicos faros en forma de ala invertida aportan anchura al conjunto. Una sensación que se ve acentuada por las letras “Corsa” en un tono negro brillante muy contemporáneo, que se extienden a lo largo del portón del maletero.



A bordo del Nuevo Opel Corsa, el puesto de conducción destaca por su vocación deportiva y su manejo intuitivo, gracias a su nueva pantalla táctil de 10” y la renovación de su interfaz y su centro de información para acercarla a la experiencia de manejo de un smartphone. La palanca de cambios y el volante de cuero vegano presentan un diseño más dinámico y acorde a las últimas tendencias.

Además de ofrecer un aire deportivo al frontal, el Opel Vizor integra las nuevas luces matriciales Intelli-Lux, con 14 elementos LED, que convierten la noche en día sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera, gracias a un sofisticado sistema de cámaras y sensores. Esta tecnología es sólo una de las funciones de ayuda a la conducción en el Nuevo Opel Corsa, que también incorpora una innovadora cámara panorámica de visión trasera de alta resolución, control de crucero adaptativo, protector de flanco, alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia y detección de peatones.

La frase del subcampeón del mundo de F1 Gilles Villeneuve: "¿Cómo podemos conocer los limites si no tratamos de sobrepasarlos?".