Revolución de la cosmética con biotecnología natural y sostenible, de la mano de South Hemp

La cosmética natural, según datos del mercado español, representa el 13.3% del share en un mercado cosmético mundial valorado en 605 billones de euros, siendo este el segmento de más rápido crecimiento.

Considerando que España cuenta con un gasto per cápita de 197 euros, este se ha convertido en un mercado clave para South Hemp en el logro de su objetivo: revolucionar el mercado español de cosmética con biotecnología natural y sostenible.

South Hemp es considerada como la primera empresa a nivel mundial en desarrollar nanobioaditivos de última generación, que permiten aumentar el ratio de papel reciclado en cajas de exportación. De esta manera, la empresa revoluciona la industria de papeles y cartones con nanobiotecnología con base de cáñamo.

Una alternativa sostenible y de calidad en la industria cosmética Cumpliendo con su compromiso con la belleza que no comprometa al planeta Tierra, South Hemp ha introducido en España biotecnología natural con sus bioaditivos boutique, brindando a los consumidores una alternativa sostenible y de calidad superior en la industria cosmética. Con una inversión que supera los 1.2 millones de euros en desarrollo, la empresa ha presentado una línea de productos distintivos, aprovechando al máximo el potencial del cáñamo industrial y la microcelulosa, los materiales característicos de la empresa.

La microcelulosa de South Hemp es un producto 100% natural, vegano y biocompatible con la piel humana. Además de ser biodegradable y altamente estudiada, la microcelulosa proporciona ultra hidratación, funcionando como un excelente biocarrier para diversos ingredientes activos. Así, causa una sensación excepcional en la piel, sin generar una sensación aceitosa o pegajosa.

Un gran avance para la industria española de cosméticos South Hemp se destaca como el proveedor pionero de bioaditivos boutique, que ofrece soluciones que utilizan el cáñamo industrial como la materia prima de microcelulosa más sustentable. Gracias a los cristales de tamaño nanométrico, su innovador proceso productivo eficiente y ecológico garantiza una baja huella hídrica y un ciclo cerrado no contaminante.

Además de ello, los productos de la empresa ofrecen una amplia gama de beneficios en reología. Entre las ventajas que ofrecen sus productos se incluyen desde el ajuste de viscosidad hasta efectos espesantes y anti-aglomerantes. Adicionalmente, actúan como agentes abrasivos pudiendo reemplazar los microplásticos. También mejora la densidad de los cosméticos con una sensación agradable a la piel, mejorando la experiencia del usuario y ofreciendo protección frente a la luz y resistencia al calor, mejorando también la vida útil de los productos.

Esta serie de innovaciones ha posicionado a South Hemp como una de las grandes líderes en biotecnología para la industria de la cosmética. Con un enfoque en soluciones sostenibles y eficientes, la gama de productos de la empresa, respaldada por una gran inversión y cinco años en investigación y desarrollo, redefine la innovación en la era de la biotecnología.