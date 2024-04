50 años: remembranza de los caídos

El fundador y presidente de la Corporación Poetas del Mundo, Luis Arias Manzo, trabaja con EDETREM para traer a la memoria el recuerdo del golpe militar acaecido hace 50 años en Chile, específicamente el 11 de septiembre de 1973.



Esta tarea la pretende llevar a cabo por medio de la presentación de un mural conmemorativo en honor a las víctimas y compañeros fusilados, así como a quienes sufrieron en campos de concentración, torturas, exclusión social y el exilio.

El poeta Luis Arias Manzo pretende que esta historia no sea olvidada y que los más jóvenes la tengan en cuenta porque es un hecho histórico indeleble en la memoria del país, además de que de las remembranzas puede emerger un mejor presente e impedir que los capítulos amargos del ayer se repitan, pues el mismo Arias Manzo sufrió el exilio y todo el horror de la época.

Este mural también representa la obligación del Estado y de todas las naciones del mundo de proteger los derechos humanos. Así, nace “50 años, un golpe en la memoria”, como reivindicación a los derechos humanos y en honor a quienes perdieron la vida, en especial a los militantes caídos del Partido Socialista, Jorge Antonio Cornejo Carvajal, de 26 años, Patricio del Carmen Rojas González, de 21 años y Jorge Luis Ojeda Lara, de 20 años, quienes fueron detenidos por Carabineros en el interior de la comuna de Melipilla y luego ejecutados.

Los sueños de estos jóvenes fueron fusilados, sus anhelos, metas y proyectos personales fueron extirpados de su corazón, de un solo golpe; sus familiares quedaron con un gran vacío en sus vidas y la comuna se quedó con el alma y la esperanza rota. No fueron solo los jóvenes, fue todo lo que arrebataron con ellos: el futuro brillante y próspero de la comuna misma. El coraje y la bravura de estos jóvenes jamás debe ser olvidada, sino que debe permanecer en la superficie de las reminiscencias y que se convierta en impulso para imaginar un mejor futuro.

EDETREN es un centro cultural abierto a la comunidad, sin fines de lucro, que combina el arte con la cultura en la comuna de Melipilla. En este sector también vivían los sueños galopantes de esa juventud que luchó por la libertad de todo el país y el mural representa un homenaje para tener en cuenta que ellos siguen vivos en nuestro ideario colectivo, además de sus proyectos, que continúan siendo los mismos de nosotros hoy día: erradicar toda forma de violencia o acto que atente contra la libertad.

En la creación del mural han participado destacados artistas y otras personas que han deseado contribuir, puesto que se trata de un proyecto solidario y abierto al pueblo, acotando que en el sector El Llano vive la mayoría de las víctimas de la dictadura, así como sus descendientes, quienes continúan sufriendo la pérdida de sus queridos, que fueron la fuerza de las generaciones pasadas y que pudiesen estar hoy día contribuyendo con el desarrollo del país, de no haberles mutilado sus sueños lúcidos y visionarios.

Cabe destacar que el muralista es el médico-psiquiatra, poeta y escritor Carlos de Los Ríos Möller, quien ha escrito varios libros relacionados con la creatividad, la salud mental y la mediación artística y ahora participó en este tributo junto a su hijo, el también muralista y arquitecto Pablo de Los Ríos Hermosilla.

No obstante, no se trata solo del mural, sino de una obra tangible que pretende permanecer por muchos años y evocar los recuerdos de todos los que la contemplen.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 6 de abril de 2024 a las 10:30 horas, en la sede del Centro Cultural EDETREM, ubicado en Hurtado 1331, comuna de Melipilla.

Este acto estará acompañado de otras actividades que incluyen talleres, todo ello para conmemorar lo sucedido a Chile en aquel pasado oscuro. Se espera que asistan las autoridades, así como medios comunicacionales, en demostración de su sentir patriótico y el amor a un país que en un momento fue obligado a derramar lágrimas de sangre por todos los caídos, en especial la juventud y sus sueños.

Este mural que durará muchos años desenterrará los hechos ocurridos en la historia sombría del país, impidiendo que los atroces hechos sean sepultados o borrados por quienes pretenden silenciar el grito de quienes sufrieron y fueron torturados por un régimen opresor.

Es destacable mencionar que el poeta Luis Arias Manzo siempre ha dejado que la tinta derrame su sentir para dar cuenta de aquellos actos heroicos que son remanentes en la historia colectiva del país. De hecho, Luis Arias es el prologuista de CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA, compilación de Carlos Javier Jarquín, (H.C EDITORES,Amazon.com, 2023).