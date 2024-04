Mariela Dreyfus y “La edad ligera”

Uno de los poemarios más sólidos del 2023: La edad ligera. Novela en poesía (Peisa) de Mariela Dreyfus. Dreyfus es una de las voces poéticas más relevantes de los 80 y fue también integrante del grupo Kloaka. Este par de datos son importantes para situarnos en las corrientes subterráneas de este libro que tiene tanto de testimonio de época como de ajustes de cuentas. En este sentido, La edad ligera no solo destaca por su resonancia vital, sino del mismo modo por su dirección documental enfocada en una de las décadas más brutales de la historia peruana contemporánea, a la que Dreyfus coge por las astas con el voltaje lírico que la caracterizó desde su primer poemario Memorias de Electra (1984) y con el filtro emocional que depara la experiencia de vida, incluso más determinante que la llamada vida literaria.



La edad ligera. Novela en poesía es la historia de Kloaka como considero que debe abordarse: desde su verdad emocional. Este subrayado resulta pertinente, porque si hay una etapa para releer, descubrir y difundir la poesía de Kloaka, es esta. Sus 63 poemas reflejan el transito anímico, existencial y disidente que asumieron los poetas de Kloaka en un contexto muy parecido al actual, con la diferencia de que ellos sí la vieron putas: galopante crisis económica, catástrofe sanitaria, embates climáticos, éxodo masivo de jóvenes a la caza de mejores oportunidades, la presencia de Sendero Luminoso, coches bombas, apagones y la inútil respuesta del Estado ante una realidad desalentadora. Si eras poeta, narrador o artista en esos años, ¿qué hacías? La mayoría decidió recluirse en sus cuarteles de invierno y esperar lo entonces imposible: la publicación del libro. Sin embargo, los poetas de Kloaka decidieron afrontar la desgracia social con todos los recursos que depara la libertad de la poesía: viviendo hacia fuera.

Dreyfus celebra la amistad y complicidad de Siena, David, Gonzalo, Pomar, Alberto, Roy y la poeta. Deambulan por la ciudad, leen a Rimbaud ya Sylvia Plath, van a las tocadas del Del pueblo, buscan a Humareda, fuman hierba, escuchan a Lou Reed, jazz, van a marchas, son apasionados de la política, son de izquierda y testigos generacionales de tragedias, como la matanza de Uchuraccay de 1983. Es decir, jóvenes menores de 25 años que decidieron formar una comunidad y que no buscaban cambiar su realidad inmediata, solo enfrentarla con la única herramienta que tenían: convertir en Eros el Tánatos.

La aventura poética duró “una semana un mes una estación/ 147 días exactitos/ de la tenue primavera al sol que arde”, dice Dreyfus en el último poema, el cual calza con las luces del epígrafe abridor de Garcilaso de la Vega: “Marchitará la rosa el viento helado, / todo lo mudará la edad ligera/ por no hacer mudanza en su costumbre”. Además, hay que señalar que La edad ligera anuncia un magisterio para el autor interesado: su registro plástico permite desarrollar la tensión del discurso poético sin que este se lea impostado. Estamos, pues, ante un libro que irá creciendo y todos los saludos que viene recibiendo son más que justificados. Si la ven, no la feliciten. Apláudanla.