Mal dato de paro en marzo, con la hostelería impulsando el empleo

Los meses de marzo, especialmente cuando incluyen la Semana Santa, son buenos para el empleo, casi sin excepciones, por la reactivación de la Hostelería y la puesta en marcha en determinadas regiones de la campaña turística estacional. En esta ocasión, las variaciones mensuales de paro y afiliación han mostrado el comportamiento habitual, aunque en ambos casos demostrando cierta debilidad respecto a las del mismo mes de 2023. Han disminuido los demandantes de empleo durante marzo, especialmente por la reactivación de los demandantes ocupados con contrato fijo discontinuo en Hostelería. Finalmente, la contratación ha descendido respecto al mes anterior y también en términos interanuales.





La afiliación a la Seguridad Social en marzo aumentó en 193.585 personas, un incremento de un 0,93%, lo que constituye un buen dato en términos de serie histórica en dicho mes, aunque no ha superado el comportamiento de esta variable en marzo de 2023. La serie desestacionalizada de afiliados, según el Ministerio, refleja un aumento mensual, aunque más moderado. El crecimiento interanual del empleo se desacelera algo más de una décima en su tasa, hasta un 2,59%. La cifra total de afiliados queda situada en los 20,90 millones de personas.

La contratación cayó un 1,22% respecto a febrero, con un total de 1,12 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido solo en la indefinida (-3,54%) mientras que sube en la temporal (+0,75%). En términos interanuales, la contratación indefinida cayó un 17,99% mientras que la temporal descendió un 11,56%.

Los demandantes de empleo descendieron en marzo en 103.143 personas (-2,28%), mejorando el registro de 2023 aunque no los de los dos años previos, y se redujo su cifra hasta los 4,42 millones. Y los demandantes ocupados -entre los que se incluyen los que tienen un contrato fijo discontinuo en inactividad- disminuyeron en 73.000 y se sitúan en los 1,13 millones. El paro registrado se redujo en 33.405 personas (-1,21%), lo que supone el tercer peor marzo en dicha serie de la década. La cifra total de parados registrados se sitúa en los 2,73 millones.

En cuanto al paro efectivo -el que se obtiene sumando al paro registrado aquellos demandantes de empleo con relación laboral, esencialmente los fijos discontinuos en inactividad y descontando los trabajadores en ERTE- se situó en el último mes en 3,49 millones, con una brecha respecto al paro registrado de 724.830 personas. El paro efectivo se mantiene en unas cifras ligeramente inferiores a las de un año atrás, con un descenso interanual de 54.000 personas.

En términos desestacionalizados el paro creció en marzo en 12.000 personas y la afiliación aumentó en 78.000.

El paro registrado aumentó, en términos desestacionalizados, en 11.900 personas durante marzo, en parte por el sesgo derivado de la no inclusión de los fijos discontinuos en inactividad.

La serie desestacionalizada de afiliación, según los criterios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reflejado en marzo un aumento mensual de 77.876 personas, equivalente a un incremento del 0,37%.

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 2,59%, lo que desacelera algo más de una décima el crecimiento interanual.

La Hostelería es la gran impulsora del empleo por el inicio de la campaña turística en marzo. Andalucía y Baleares lideraron el aumento de la afiliación.

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en todas las regiones en marzo. Los mayores aumentos se han medido en Andalucía (+47.939), Baleares (+33.322) y Cataluña (+32.548). El paro registrado bajó en 15 comunidades autónomas y en Ceuta. El mayor descenso se midió en Andalucía (-11.374).

Por sectores, en marzo la afiliación registró su mayor crecimiento, sobre todo en Hostelería (+83.946), por el inicio de la campaña turística estacional en algunas regiones, como Baleares, seguida a gran distancia por Comercio (+15.659) y Educación (+12.439). Solo se midió un ligero descenso entre los Hogares como empleadores.

Indefinidos de muy corta duración: 23.000 personas firmaron más de uno en marzo.

La contratación en marzo cayó un 1,22% respecto al mes anterior. El descenso ha venido explicado en exclusiva por la contratación indefinida, ya que ha crecido la temporal. En total, en el mes de marzo se firmaron 1,12 millones de contratos.

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 504.893 contratos en marzo, lo que supone 18.552 menos que en febrero (-3,54%). El 44,07% de los contratos indefinidos fueron a tiempo completo, frente a un 31,35% fijos discontinuos y un 24,58% indefinidos a tiempo parcial. Por otra parte, 23.546 personas firmaron en marzo más de un contrato indefinido, lo que supone el 5% de todos aquellos que firmaron algún contrato de dicha naturaleza. Desde inicios de 2022 ha ocurrido con 824.000 personas. La contratación temporal, por su parte, registró un aumento intermensual de 4.633 contratos (+0,75%).

En términos interanuales, la contratación ha descendido un 14,57%, con caídas tanto en la indefinida (-17,99%) como en la temporal (-11,56%).