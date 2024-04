Nota del autor

En esta vigésima obra literaria EN EL TIEMPO, Y DESPUÉS DEL TIEMPO, he tejido conformado catorce relatos que confluye el acendrado amor a la vida, dónde se suscriben realidades de toda índole que podrán ser disfrutada en el tiempo y después del tiempo, pues Las Artes cobran vigencia en el tiempo que se lean, se observen se hagan, como gran importancia que tiene origen a la vida del futuro, porque las Artes son un importante territorio plegado de mucho porvenir.



Porqué estos relatos, la primera idea se me ocurrió en los pasillos de la mente. soñé aquella grata oportunidad que me daba la vida ahora y después la muerte y al final de cada tiempo la severidad de la ceremonia.

De tal suerte, es condición de condiciones que, cada obra letrística, sea Cuento, Relato, Pohema, Minicuento y etc., suscitan un notable ambiente del ámbito determinado es eterno, que perfectamente puede ser transformada (o) en Cultura de las Artes. Entonces, cada obra es creadora de micro mundos que pueblan LA CULTURA DE LAS ARTES que solamente puede alcanzar y superar. Es por ello que, esta obra EN EL TIEMPO, Y DESPUÉS DEL TIEMPO, es un legado, y el significado de venir del pasado para enfrentar el futuro.