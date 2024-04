​Kia EV6 y EV9: sus diez características esenciales

Los EV6 y EV9 representan la nueva era de automóviles eléctricos sin compromisos de Kia. Los equipos de diseño e ingeniería de la marca han conseguido llevar a una nueva dimensión la experiencia de viajar con el EV6 y el EV9, gracias a una combinación de factores única, en la que entran en juego su amplia autonomía, los consumos contenidos, las aplicaciones y funcionalidades que nos ayudan en la ruta, la rápida velocidad de recarga, la calidad de rodadura, el amplio espacio para las personas y sus equipajes, y los asistentes para realizar un viaje seguro.



1. Autonomía: consumos y batería

La gama Kia EV derriba la barrera de la autonomía, gracias a su eficiencia y a las baterías de alta capacidad. El EV6 homologa hasta 528 (RWD) y 506 kilómetros (AWD) con la batería de 77,4 kWh. El EV9 también ofrece una gran autonomía: 505 km en el ciclo combinado WLTP. Gracias a la eficiencia de sus motores, a la arquitectura E-GMP, la electrónica de potencia y a la aerodinámica, el Kia EV6 homologa unos consumos entre 16,5 y 20,6 kWh/100km; mientras que el EV9 tiene un consumo medio de 22,8 kWh/100km, una cifra contenida para su tamaño y prestaciones.

2. Kia Charge

Kia ha desarrollado un completo ecosistema digital para facilitar el proceso de carga y la planificación de una ruta, porque el primer paso para facilitar los viajes con un coche eléctrico es ofrecer una amplia red de puntos de recarga y un sistema eficaz para localizar los más convenientes en ruta.

La aplicación Kia Charge proporciona acceso a una extensa red de puntos de carga y los servicios Kia Connect Live ofrecen información en tiempo real sobre su disponibilidad y precios. En Europa, esta red consta de más de 680.500 puntos de recarga, en 28 países, y con 15.000 puntos en España y sigue creciendo gracias a asociaciones con Ionity y Digital Charging Solutions (DCS), así como con proveedores locales.

En Kia Charge se incluyen cargadores de múltiples operadores (Repsol, Endesa, Iberdrola, Zunder…), y evita al usuario la necesidad de descargar diferentes apps. Además, el cliente recibe una única factura con todos los procesos de carga.

3. Planificador de rutas inteligente

El planificador de rutas inteligente que ha estrenado el EV9 permite al conductor planificar su viaje en función de la energía disponible, la disponibilidad de puntos de carga, el estado del tráfico o cualquier indicación de desvíos de última hora. Cuando el sistema de navegación detecta que la carga de la batería no es suficiente para llegar al destino, recomienda automáticamente un punto de carga para la ruta planificada. El sistema indica cuándo, dónde y durante cuánto tiempo deben cargar; y refleja el tiempo de carga en el tiempo estimado de llegada y la previsión del estado de la carga de tu batería, no solo en relación con el destino, sino también con la siguiente parada para recargar.

4. Acondicionamiento de la batería y sistema Plug and charge

El sistema de acondicionamiento de la batería del EV9, también disponible en el EV6, está conectado al planificador de rutas para llegar a la estación de carga con la batería a la temperatura óptima. El EV9 también dispone de otra funcionalidad que facilita mucho la recarga: el sistema Plug and Charge, que permite conectar el coche a cualquier estación de carga pública compatible y comenzar a cargar inmediatamente, sin necesidad de identificación adicional o paso intermedio.

5. La carga más rápida

La experiencia de carga de los Kia EV6 y EV9 se completa con uno de los tiempos de carga más bajos del mercado: del 10 al 80% de su batería en solo 18 minutos, el primero; y en 24 minutos, el segundo, en un cargador de alta potencia. Esto es posible gracias al cargador embarcado de 210 kW de potencia máxima y a la tecnología de 800 voltios. Esta arquitectura eléctrica no solo se traduce en una superior velocidad de carga, sino que también permite usar una corriente más baja al cargar, lo que reduce el calentamiento y permite una mejor retención de energía en el sistema. Gracias a ello, se produce un mejor aprovechamiento efectivo de la energía que sale del cargador, reduciendo las pérdidas.



6. Una conducción confortable y segura

Kia ha trabajado intensamente en el confort de marcha y la calidad de rodadura de los EV6 y EV9, que se deslizan sobre el asfalto y devoran los kilómetros proporcionando a los ocupantes un rodar suave y silencioso. La plataforma modular eléctrica global (E-GMP) de Kia incorporan trenes de suspensión suaves y confortables. Los neumáticos que minimizan el ruido, la vibración y la aspereza (NVH), así como el profundo trabajo de aislamiento, la cuidada aerodinámica y un motor eléctrico que casi no emite ruido, dan como resultado una marcha silenciosa y tranquila que marca una nueva referencia.

Además, ambos modelos presumen de un comportamiento dinámico envidiable, gracias a su evolucionado tren de rodaje, bajo centro de gravedad y centrado de pesos. También los dos ofrecen sistemas de tracción total para mejorar la seguridad en condiciones de baja adherencia. El EV9 dispone, además, del sistema Terrain Mode Select, que permite a los conductores seleccionar el modo Mud, Sand o Snow (barro, arena o nieve) para ajustar automáticamente el control de la cadena cinemática, la distribución del par y el chasis para un rendimiento óptimo en la superficie seleccionada.

7. Espacio para todo y para todos

Otra de las ventajas de la plataforma E-GMP es su gran distancia entre ejes y una arquitectura eléctrica completamente plana, que hacen posible un generoso espacio para todos los ocupantes. El EV6 ofrece cinco amplias plazas y un maletero con hasta 490 litros (VDA) de volumen cuando están colocados los asientos de la segunda fila. Se pueden abatir en proporciones 60:40 y entonces la capacidad de almacenamiento aumenta hasta aproximadamente 1.260 litros. También cuenta con un maletero delantero con 52 litros adicionales en las versiones de tracción trasera, y 20 litros en las de tracción total.

El EV9 da un paso más en espacio interior. El primer SUV eléctrico de tres filas de asientos de la compañía dispone de hasta siete cómodas plazas. Además de ser amplio para los pasajeros, también proporciona un espacio de almacenamiento adicional en forma de maletero delantero que ofrece 52 l en la versión de tracción total. El volumen del maletero trasero es 828 litros, con 4 o 5 asientos, y 333 litros con 6 o 7 plazas.

8. Atmósfera interior

Además del espacio real, el diseño interior de los EV6 y EV9 transmite una sensación de amplitud que invita a pasar tiempo dentro de ellos y hace que los viajes sean más placenteros. Los salpicaderos, con una arquitectura esbelta y minimalista, acentúan la notable sensación de amplitud en el habitáculo. Ambos modelos disponen de un suelo completamente plano que ofrece a los pasajeros más espacio para las piernas. La amplia superficie acristalada también influye en la sensación de amplitud y de luminosidad interior.

9. Gadgets y espacios de almacenamiento

En el interior todo está pensado para disfrutar del viaje, comenzando por los sistemas de climatización independientes para las plazas delanteras y traseras. El EV9, además, incorpora asientos ventilados y calefactables en la primera y la segunda fila.

Las inteligentes soluciones de almacenamiento del EV6 satisfacen todas las necesidades. Una amplia bandeja de almacenamiento central ofrece un espacio para objetos como pequeñas bolsas o tabletas, mientras que un soporte integrado para carga inalámbrica permite a los usuarios cargar con facilidad sus smartphones.

En el EV9, la consola central está equipada con un cargador rápido inalámbrico para teléfonos, además de un módulo con puerto USB-C y cargador. La segunda y la tercera fila también disponen de cargadores USB-C; y en la tercera fila hay reposabrazos, portabotellas y portavasos.

10. Asistencia eficaz y segura

Ambos modelos ofrecen una experiencia de conducción tecnológica de última generación. El conductor dispone de una posición de conducción perfecta, de amplias pantallas de instrumentación e infoentretenimiento (dobles de 12,3 pulgadas en el EV6 y triple panorámica de 12,3+5,3+12,3 pulgadas en el EV9) y de head up display para no tener que apartar la vista de la carretera.

Los dos cuentan con la segunda versión del Asistente de conducción en autopista (Highway Driving Assist 2 HDA 2) de Kia. Mediante los radares situados alrededor del vehículo, el sistema puede ayudar al conductor a mantener una distancia y una velocidad determinadas con respecto al vehículo precedente, mientras que la tecnología LFA (Lane Following Assist) mantiene el vehículo en su carril. El Control inteligente de crucero, basado en la navegación con control de curvas (Navigation-based Smart Cruise Control with Curve Control NSCC-C), puede reducir la velocidad del vehículo en las curvas y restablecerla cuando las condiciones lo permitan. En caso de que un vehículo adyacente circule cerca, el Asistente de conducción en autopista ajusta la trayectoria del EV6, lo que evita el riesgo de colisión. Cambiar de carril también es ahora más fácil que nunca. Con las manos del conductor en el volante y a partir de una determinada velocidad, una pulsación en la palanca de los intermitentes hará que el coche se sitúe automáticamente en el carril correspondiente.

Otro asistente muy útil y seguro en ruta es el sistema de monitorización del ángulo muerto (Blind-Spot View Monitor BVM) y el asistente para evitar colisiones en el ángulo muerto (Blind-Spot Collision Avoidance Assist BCA) que garantiza que los cambios de carril se realicen de forma segura en todo momento. El BVM elimina los puntos ciegos del conductor en ambos lados, ya que muestra una vista de alta definición en la instrumentación digital.

Al salir de la autopista, el sistema FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) de Kia incluye ahora las funciones de giro en cruces (Junction Turning) y travesía de cruces (Junction Crossing), destinadas a proporcionar la máxima seguridad preventiva en esas situaciones. Si se activa el intermitente del EV6, el sistema avisaría al conductor si existiera riesgo de colisión con un vehículo que se aproxima. Del mismo modo, el sistema avisa si hay riesgo de que se acerquen vehículos por la izquierda o por la derecha cuando el conductor atraviesa un cruce en línea recta.

Los EV6 y EV9 cuentan con un sistema de Iluminación Frontal Inteligente que permite al conductor viajar con las luces largas, sin riesgo de deslumbrar al tráfico que se aproxima. Una cámara de visión delantera con tecnología de reconocimiento de vehículos atenúa o aclara automáticamente cada LED individual, lo que mejora la visión frontal del conductor y, en tiempo real, protege del deslumbramiento a los vehículos que se aproximan.



