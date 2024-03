Salón TORO, grandes estilistas para eventos

Las ferias de moda son eventos destacados en el calendario de la industria; donde diseñadores, marcas y expertos convergen para mostrar lo último en tendencias y sus innovadoras creaciones. En estos eventos, no solo se exhiben prendas de vestir, sino que también son un crisol de creatividad.

Más allá de la ropa, es el maquillaje y el peinado lo que resalta la belleza de cada modelo, así como también la originalidad de cada prenda, a través de una expresión sublime. Los estilistas en las ferias de moda son quienes saben cómo crear ese toque final elegante y capaz de elevar cualquier estilo. Los estilistas de Salón TORO han demostrado ser auténticos maestros de la belleza, desplegando looks de impacto en las pasarelas más prestigiosas de España.

Estilistas para eventos La colaboración de Salón TORO en múltiples eventos de renombre, tanto en el ámbito de la moda como en el de la belleza, ha sido la clave para destacar a sus protagonistas. Modelos, actrices y figuras reconocidas han brillado a lo largo de los años bajo el toque profesional de los estilistas de Salón TORO. El secreto radica en su enfoque personalizado. Los estilistas abordan los trabajos, ya sea de peinado o de maquillaje, desde una visión profesional y particular que busca capturar la esencia de cada persona. Mediante técnicas especializadas de make up, tratamientos del cabello, cortes o recogidos, los estilistas de Salón TORO saben cómo resaltar los rasgos naturales de las personas y elevar su belleza de manera auténtica. Logran resultados impecables a nivel visual, que resaltan el atractivo de modelos y celebridades, así como también de sus prendas y accesorios en las pasarelas y las alfombras rojas más emblemáticas.

Estilistas en pasarelas de novias y reportajes de moda y belleza La trayectoria de los estilistas de Salón TORO se ha desplegado en múltiples sectores, colaborando con las principales cabeceras nacionales de la industria de la moda y la belleza. Numerosas celebridades y firmas reconocidas, tales como Lydia Delgado, Victorio & Lucchino, Cortana y Jordi Anguera han confiado en sus servicios de estilismo profesional, tanto para la realización de desfiles y ferias de moda, como para reportajes de belleza y eventos. Además, los estilistas de Salón TORO también han participado de forma muy activa en el sector nupcial, contribuyendo a destacar la belleza de las novias e invitadas, en ese día especial.

Desde su trato personalizado y una visión innovadora, los profesionales de Salón TORO han sabido crear los looks más icónicos, que han marcado tendencia en la industria. Tanto en su prestigioso salón flag ship en Barcelona (Pau Casals 6) como en el resto de salones en Cataluña y Andorra, el equipo de Salón TORO se mantiene a la vanguardia del estilismo, siendo un referente indiscutible que ha enriquecido el panorama de la moda y la belleza en todo el país.

Fotografía: estilismo @susanna.cabrera | @photoeloi | @itziarserralta | @larcabarcelona