Hoy en día, la tecnología de cristalización Penetron se ha transformado en una solución adecuada para mejorar la durabilidad y la resistencia del hormigón en una amplia gama de aplicaciones.

Estos productos distribuidos en Canarias por la compañía Clauni Canarias, se distinguen por su formulación diseñada para reducir de forma definitiva la permeabilidad y brindar mayor impermeabilización del hormigón.

Sin embargo, el dilema de si usar o no usar Penetron destaca como una duda constante en numerosas empresas y profesionales en el campo de la construcción. En este contexto, los expertos de Clauni Canarias se han enfocado en aclarar estas dudas, describiendo las ventajas y principales características que distinguen a los productos de esta línea.

Características y aplicaciones del Penetron Según Clauni Canarias, Penetron está basado en una tecnología de cristalización centrada en mejorar la durabilidad, la resistencia y el rendimiento en general del hormigón. Estos productos se caracterizan principalmente por funcionar con cualquier diseño de mezcla, contribuyendo a mejorar sus capacidades autosellantes. Uno de los puntos clave de Penetron es que es uno de los pocos productos en el mercado que es de reacción controlada, por lo que no presenta problemas de compatibilidad con otros aditivos.

Asimismo, la formulación de esta línea está centrada en reaccionar con componentes claves del hormigón, lo que garantiza su mayor eficiencia y aproximadamente tres veces más durabilidad que la del hormigón convencional. Otra de las razones por las que Penetron destaca en el sector de la construcción es por su resistencia mejorada, ya que no suele presentar desgaste ni perforaciones, aumentando de forma permanente la resistencia a la compresión del hormigón. Se trata además de una solución menos costosa que las membranas de otros materiales, al tiempo que no requiere ningún tipo de protección durante el relleno.

El Penetron se puede aplicar al hormigón nuevo o existente como una especie de revestimiento y, además, destaca como una opción no tóxica, aprobada conforme a NSF 61, la UE y la EPA.

Venta de productos Penetron Quienes deciden si usar o no usar Penetron en sus procesos de construcción, pueden conocer en detalle las características de estos productos a través de la información proporcionada por Clauni Canarias. Esta compañía especializada en la distribución y venta de productos Penetron en Canarias, se ha distinguido por cubrir todos los aspectos relacionados con la entrega de información técnica, catálogos y propuestas comerciales a la línea.

En la actualidad, esta línea de productos se comercializa en más de 100 países mediante distribuidores certificados, quienes son los encargados de promover la eficiencia y eficacia de esta tecnología de cristalización y describir cómo puede contribuir a mejorar la durabilidad y resistencia del hormigón.