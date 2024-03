Casa Ricardo dice presente en las próximas Jornadas de la Casquería en abril

Para los negocios de restauración en España, uno de los eventos más importantes del año son las Jornadas de la Casquería.

Este evento rinde homenaje a una de las más populares tradiciones culinarias del país, que consiste en elaborar platillos con partes de animales comestibles que no son precisamente carne.

Elementos como orejas, lengua o riñones, entre otros, serán los ingredientes centrales en los platillos protagonistas de las Jornadas de la Casquería en abril próximo. Una de las participaciones destacadas en este encuentro es la de Casa Ricardo, un restaurante con más de ochenta años de trayectoria en la capital.

Revivir una profunda tradición culinaria en un encuentro gastronómico La casquería es una tradición culinaria presente en diversas regiones de España, que consiste en elaborar platillos con partes de diversos animales que, si bien son comestibles, no son carne en el sentido convencional. Durante varias décadas, este tipo de platillos ha tenido amplia presencia en las cartas, menús y opciones de tapeo de numerosos restaurantes en diversas regiones del país. Especialmente, en la zona de los Pirineos. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas recetas han quedado rezagadas ante nuevas y más modernas tendencias gastronómicas.

Frente a esta situación, las Jornadas de la Casquería en abril buscan recuperar esta riqueza gastronómica y cultural, para visibilizarla y transmitirla a las nuevas generaciones. Este encuentro se realizará desde el día 1 al 30 de dicho mes, reuniendo a varios de los mejores exponentes de casquería en diversas regiones de España. Uno de los participantes más destacados en Madrid será Casa Ricardo, un restaurante que se especializa en la cocina tradicional española. Desde 1935, este establecimiento se ha caracterizado por el excelente sabor de sus especialidades gastronómicas, varias de las cuales estarán presentes en esta reunión.

Las delicias de Casa Ricardo presentes en las próximas Jornadas de la Casquería Ubicado en el barrio madrileño de Arguelles, Casa Ricardo es un restaurante profundamente arraigado en la cocina casera y tradicional española, que estará presenta en las Jornadas de la Casquería en abril próximo. En el marco de este evento, el establecimiento ha sido reconocido como un restaurante con solera por el Ayuntamiento de Madrid, lo que refleja la notable calidad de sus platillos, así como la profunda tradición de su cocina.

En estas jornadas, Casa Ricardo participará con un extenso repertorio de recetas en casquería, donde destacan los entresijos, gallinejas, carrillera ibérica, morcilla de pueblo, sesos, mollejas y riñones. También incluye algunas de las principales especialidades de su carta, como la criadilla de toro, la cabeza de cordero al horno y el rabo de toro, uno de los platos insignes en su menú.

En efecto, estas recetas no solo son platillos deliciosos, sino que ofrecen experiencias gastronómicas únicas, elaboradas para deleitar el paladar de cada comensal. Con este menú, la firma buscan revitalizar la tradición de la casquería, y dar a conocer sus exquisitos sabores entre los habitantes de la capital española.