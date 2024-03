Núñez de Arenas trae a todos sus clientes la esencia del verano

La emblemática marca de moda masculina española lleva vistiendo hombres desde 1975, pero nunca se queda sin ideas para sus colecciones. Capaces de sorprender cada temporada, esta primavera-verano su equipo de diseño ha conseguido materializar la esencia del verano en una colección de prendas que denominan “NDA Vibes Only” y que hace soñar con el ansiado verano.

Bajo su inquebrantable lema de “Vestir Sin Complicaciones”, Núñez de Arenas desarrolla cada colección pensando en el día a día de sus clientes. En cómo ofrecer prendas cómodas, versátiles y duraderas que estén en absoluta tendencia. No es tarea fácil. Su equipo de diseño cuenta su última inspiración para ello.

¿Qué es NDA Vibes Only?

"Los primeros rayos cálidos de sol en el rostro. Las primeras tardes al aire libre. El olor a césped recién cortado. Las calles vibrando con sonrisas. No hay nada como el comienzo del verano.

Hemos querido reflejar en nuestra colección esa ráfaga de energía que nos recorre el cuerpo cuando, por fin, sabemos que el invierno ha quedado atrás. Ese sentimiento tan compartido y tan anhelado. Esa promesa de diversión y aventura.

Para ello, hemos diseñado cuidadosamente, no una colección de prendas, sino unos compañeros de aventura. Prendas con personalidad para que cada hombre experimente y celebre a su modo la llegada del buen tiempo. Una selección protagonizada por colores radiantes y looks versátiles que nos acompañen en cada experiencia que vamos a vivir. Encontramos prendas clave en naranja vibrante para evocar el sentimiento de aventura, que se combinan con un verde militar que nos transporta a la naturaleza, con azules serenos y sofisticados y con tonos beige que aportan ese toque sofisticado y fresco".

Todo con una esencia que inevitablemente respira el ADN de NDA. Ese equilibrio tan complejo entre comodidad y elegancia que solo una marca que lleva casi 50 años escuchando a sus clientes puede conseguir. Y vaya si lo han conseguido. Una temporada más, Núñez de Arenas se cuela en el armario y en el corazón de todos sus clientes.