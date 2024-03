Tomás Pérez Ureña invita al lector a reflexionar sobre el paso del tiempo en su obra novel ‘Lola la Chula’

Tomás Pérez Ureña aterriza en el mercado editorial con su obra novela Lola La Chula acompañado de Círculo Rojo. Un libro escrito durante la pandemia para despejarse y plasmar por escrito todos los pensamientos que cruzaban su mente.

Lo que más destacaría el autor de su obra es “Las evoluciones que sufren las ciudades, los comercios, el teatro y las personas. Esa frase tan falsa de toda la vida, cuando nada hay que dure toda una vida, todo evoluciona, todo sufre pequeños cambios, que no notamos, hasta que un día nos paramos y reflexionamos”.

Lola La Chula está orientado a todos los públicos y a los amantes del teatro en particular que van a encontrar entre sus líneas entretenimiento y una reflexión sobre el paso del tiempo.

Tomás Pérez Ureña se ha inspirado para escribir esta obra en una mujer muy conocida que vivió en su ciudad desde los años cuarenta. La conoció en su vejez porque todas las tardes se sentaba en una terraza a beber una copa o más de coñac. Cada persona tenía una opinión distinta sobre ella, pero todos coincidían en un mismo rasgo: su gran belleza.

Una obra con una narrativa fresca, frágil y que mantendrá pegado al libro al lector hasta el último capítulo.

Sinopsis «Puede ser verdad y no haber sucedido», decía mi madre, con toda la sabiduría que da haberse criado en un pueblo de Tierra de Campos, Santa Eufemia del Arroyo, cuando alguno de mis hermanos o yo le contábamos algo que no terminaba de creerse del todo.

Pues este relato, que pudo ser verdad y no haber sucedido, está inspirado en una mujer que existió y que paseó su extraordinaria belleza, su sensualidad y su cruel decadencia por las calles de una vieja o moderna ciudad castellana, aunque también fue largas décadas leonesa, con fama de reaccionaria y talante liberal… porque todo al final puede ser verdad y no haber sucedido.»