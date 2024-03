Aplicaciones del entrenamiento cerebral en casos complejos. ¿Cómo es una sesión en SMR Psicología?

Es frecuente observar, entre las personas que acuden a consulta, que suelen considerar sus reacciones como, la agresividad, las explosiones emocionales y/o cambios de humor, entre otros síntomas, como aspectos de su personalidad.

Ahora bien, cuando se estudian las ondas cerebrales de estas personas, por lo general, es posible determinar que, estas respuestas, están siendo provocadas por distintas alteraciones neurofisiológicas que están provocando una marcada desregulación e inestabilidad fisiológica que, en definitiva, y en estas personas en concreto, les hace reaccionar de esta forma abrupta y sin control. Esta situación suele generar mucho sufrimiento en quien lo padece y en su entorno cercano.

Los profesionales de este centro, ubicado en Madrid, ofrecen la posibilidad de realizar un entrenamiento cerebral con neurofeedback que, en combinación con psicoterapia EMDR, permite conseguir una mejor estabilización y control sobre las emociones en un tiempo récord.

¿Cómo me pueden ayudar en SMR Psicología? Los profesionales de SMR Psicología son especialistas en el tratamiento de distintos cuadros clínicos, con neurofeedback y psicoterapia EMDR; que permite entrenar el cerebro para mejorar la capacidad de autorregulación y la estabilización.

En primer lugar, es necesario conocer la historia clínica de cada persona, además de la sintomatología que presenta en la actualidad en distintos niveles (sueño, cognitivo, emocional, conductual...). A continuación, se puede proceder a realizar un electroencefalograma cuantitativo- o qEEG- con potenciales evocados donde, tras el análisis del registro, por un especialista, se observan qué alteraciones neurofisiológicas están provocando la sintomatología actual que interfiere en la rutina del paciente. De esta forma, el entrenamiento es individualizado según las necesidades únicas de cada paciente. Al iniciar el entrenamiento cerebral, es necesaria la colaboración estrecha terapeuta-paciente, ya que, tras cada sesión, el paciente a de realizar un registro de los síntomas/signos observados tras la sesión. De este modo vamos alcanzando los distintos objetivos particulares de cada paciente, como niveles satisfactorios de calma, mejora del sueño, autocontrol, atención, concentración y rendimiento entre otros.

Aunque se observan cambios desde la primera sesión, una vez hay una clara mejoría de la sintomatología de partida, es necesario continuar con el entrenamiento para que los avances logrados se mantengan en el tiempo.

¿Es útil el neurofeedback para los casos de mayor complejidad clínica? Cuanto mayor es la complejidad clínica de un paciente, mayor sintomatología padecerá que le interferirá en su rutina diaria, provocando incluso, en algunos casos, que tengan serias dificultades para llevar una vida independiente y estable. La combinación de neurofeedback con psicoterapia, en estos casos, es imprescindible, ya que la estabilización y autoregulación que se obtiene al entrenar su cerebro, permitirá intervenciones clínicas que, de otro modo, podrían demorarse años o, incluso, no lograrse nunca.

Los especialistas de SMR Psicología ofrecen ayuda a niños, adolescentes y adultos que han atravesado situaciones de mucho estrés o también dificultades a la hora de relacionarse con los demás. Es habitual la presencia de síntomas como inseguridad, culpa, baja autoestima, ataques de pánico, fobias, ansiedad social, adicciones, problemas con el control de la ira, agresividad (hacia uno mismo o los demás...), cambios de humor...

¿Hay límites de edad para hacer neurofeedback? No hay límites de edad para entrenar el cerebro y de hecho se observan mejorías importantes en las personas de mayor edad, pero sí que se recomienda empezar cuanto antes, para evitar un mayor deterioro personal y de adaptación al entorno que generaría mucho sufrimiento personal y un mayor desajuste en su vida en general.