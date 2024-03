​Tendencias en bodas 2024: las claves de la temporada primavera/verano

Con el mes de marzo comienzan las bodas de primavera y son muchas las parejas que ultiman sus preparativos y las que están empezando a organizar su gran día, que tendrá lugar en los próximos meses. Es habitual que se pregunten qué detalles deben tener en cuenta, qué tendencias triunfarán durante la temporada en la que tiene lugar su enlace. Para resolver todas estas dudas, la wedding planner Gemma González Events, especializada en eventos de lujo y bodas sostenibles, nos resuelve las dudas sobre esos fenómenos que más vamos a ver.





Bodas sofisticadas

Si en los últimos años hemos asistido a un auge de proveedores, momentos festivos y enlaces tipo festival, en el sector nupcial; ahora todo vuelve a la visión sofisticada, sencilla y detallista que triunfaba antaño, siempre con mucho estilo. "Veremos bodas muy cuidadas, pero sin estridencias. Celebraciones con menos regalitos y menos tópicos… muy buen producto, decoración elegante y buena música".

Adiós a los discursos prediseñados

"Daremos la bienvenida a los discursos muy cuidados, que huyen de los estándares, escritos pensando en grandes momentos de la pareja, desde la naturalidad. Porque sí, los novios realmente reúnen a quienes quieren, sin compromisos. Todos los que están en el día de la boda tienen un peso en su vida y se emocionan al agradecer su presencia".

De impresionar a emocionar

En años anteriores el protagonismo lo tenían los miles de elementos a los que recurrían los novios para sorprender, pero esta primavera/verano el propósito es otros. "Los novios buscan emocionar, no impresionar. Realmente, quieren crear momentos inolvidables, pero no quieren ser recordados por el show off".

Dj desde el aperitivo

"Sigue la tendencia de apostar por la música en directo, que encanta a invitados de todas las edades, pero cada vez más se apuesta por un buen Dj, incluso en el aperitivo. Triunfa la música muy alta y el ambiente chill out desde el primer momento", señala Gemma González Events.



Participación externa

En relación con el protagonismo que adquieren los seres más queridos de la pareja, todos se vuelcan para hacer de este día uno inolvidable. "Los amigos y el entorno se involucran cada vez más. Nos llaman porque quieren sorprenderlos y nos piden opinión: si lo vemos viable, cuál es el mejor momento para hacerlo…", concluye.