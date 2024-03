Banacol: pioneros en sostenibilidad con certificado Carbono Neutro

Con un compromiso hacia la sostenibilidad, Banacol lidera el camino en la industria bananera, destacándose por obtener la certificación Carbono Neutro por dos años consecutivos En la región del Urabá Antioqueño, Banacol se distingue no solo por su producción agrícola, sino también por su liderazgo en prácticas ambientales sostenibles, un esfuerzo alineado con su misión de cultivar bienestar para la comunidad y el medio ambiente.

Este compromiso ha sido reconocido con la certificación Carbono Neutro por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) en 2022 y 2023, marcando a Banacol como un referente en la lucha contra el cambio climático en Colombia.

Banacol: Liderazgo y compromiso en materia de Carbono Neutralidad

Banacol ha implementado estrategias efectivas para medir, reducir y compensar su huella de carbono, siguiendo la metodología del Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Desde antes del 2018, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en optimizar sus procesos para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y las metas de Colombia en materia de carbono neutralidad y la gestión del cambio climático.

Esta clarificación subraya el compromiso de Banacol a largo plazo con el medio ambiente y la proactividad en la adopción de prácticas sostenibles.

¿Cuáles son las estrategias de Banacol?

Banacol ha llevado a cabo estrategias efectivas para alcanzar y mantener su certificación Carbono Neutro:

Medición de la Huella de Carbono: Evaluación rigurosa de las emisiones de alcance 1 y 2, utilizando la metodología GHG Protocol .

Evaluación rigurosa de las emisiones de alcance 1 y 2, utilizando la metodología . Planes de Mitigación Voluntarios: Implementación de acciones concretas para reducir las emisiones, incluyendo la optimización del uso de recursos y la eficiencia energética.

Implementación de acciones concretas para reducir las emisiones, incluyendo la optimización del uso de recursos y la eficiencia energética. Compensación de Emisiones: Inversión en bonos de carbono y proyectos forestales externos para neutralizar las emisiones residuales. Logros ambientales sobresalientes de Banacol

La dedicación de Banacol a la sostenibilidad ha resultado en logros significativos:

Reducción del Consumo de Agua: Disminución del 5% en el consumo de agua, gracias a programas de sensibilización para el uso eficiente de este recurso.

Disminución del en el consumo de agua, gracias a programas de sensibilización para el de este recurso. Mejora en la Recirculación del Agua: Incremento en las semanas de recirculación del agua usada en el lavado del banano, logrando una reducción del 10% en el uso de agua en comparación con el año anterior.

Incremento en las semanas de usada en el lavado del banano, logrando una en el uso de agua en comparación con el año anterior. Conservación de Recursos Naturales: Destinación de 202,69 hectáreas para la conservación de fuentes hídricas y bosques, y la siembra de 10.829 árboles en 2023, más de 4.000 de estos enfocados en la conservación de fuentes hídricas. "Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la certificación Carbono Neutro refleja la esencia de Banacol en cultivar bienestar, no solo para nuestras comunidades, sino para el medio ambiente. Continuaremos liderando con el ejemplo, demostrando que es posible armonizar la productividad agrícola con el cuidado del medio ambiente", afirma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, portavoz de Banacol.

Banacol no solo se posiciona como líder agro por su calidad y eficiencia, sino también por su compromiso en prácticas sostenibles y responsabilidad ambiental.

Su enfoque holístico hacia la sostenibilidad, que integra la protección ambiental con el desarrollo social y económico, establece a Banacol como un modelo a seguir en Colombia y en la industria global, marcando un camino hacia un futuro más sostenible y responsable.