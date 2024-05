Una carta de amor invita a detallar las motos en Madrid

He estado contemplando durante semanas cómo abordar este tema sin parecer necesitado o, Dios no lo quiera, pegajoso. Pero la verdad es que ya no puedo guardar silencio. También tengo sentimientos, sabes.

Así arranca la carta de amor que, desde Motospa, están utilizando como campaña para hacer una llamada de atención a todos los dueños de motos de Madrid.



Una iniciativa original y única que les está sirviendo para convertirse en un referente del lavado y detallado de este tipo de vehículos en la capital desde que abrieran sus puertas en enero de 2024 en pleno centro, aunque su equipo cuenta con una larga experiencia en el sector a sus espaldas.

“Ponemos todo el cuidado y detalle en cada etapa de nuestros procesos. Entendemos la estrecha relación que tienen los moteros con sus vehículos y hemos creado para ello un pack de servicios para que, en cada situación, puedan hacer lucir sus motos. Ya sea con los lavados o detallados, queremos que presuman” explican desde la compañía.

¿Qué diferencia hay entre lavado y detallado?

Que luzcan. Ese es el objetivo de quien pone en manos de estos expertos sus scooters o motos. Para ello, no sólo ofrecen un servicio de lavado a mano al detalle, con productos específicos también para la limpieza de cadena, cuero o cromados, entre otros. Además, tienen la posibilidad de sumar el abrillantado para que reluzca en las calles al circular.

Sin embargo, si por algo empiezan a ser más que conocidos y valorados es por su servicio de detallado, que va más allá de una limpieza profunda.

“Ruedas, motor, asientos de cuero, el panel de navegación, etc., y cada uno tiene necesidad de productos diferentes. De eso se encarga el detallado que, al lavado, suma preocuparse de pequeños desperfectos que pueden mejorarse. Así, también incluye examinar y analizar la pintura, el óxido, el daño de productos corrosivos y otros efectos de la oxidación” explican los técnicos formados y especializados en el detallado, que no paran de actualizarse para poder ofrecer los mejores productos y tratamientos desde Motospa.

Las motos y scooters invitan a sus dueños a tomar la decisión en su carta: Entonces, ¿qué dices? No dejemos que nuestra historia se convierta en una de esas trágicas historias de negligencia y amor perdido. Reservemos un día en MotoSpa y reavivemos la llama que nos hizo la envidia de cada calle y callejón de Madrid.