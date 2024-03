Analizando la Ley Vapeo España 2024: impacto y controversias

El próximo 17 de abril entra en vigor la nueva Ley Vapeo España 2024, el Real Decreto 47/2024, de 16 de enero, de modificación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, que regulaba determinados aspectos de la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los artículos relacionados.

Esta nueva norma llega para tratar de aclarar la multitud de controversias que todavía hoy existen en el sector del vapeo. Y es que, desde que se introdujo en el mercado español, muchas personas han mostrado preocupación sobre los efectos que puede tener usar un vaper a largo plazo. Pero esto no es todo, cada vez hay más usuarios entre los más jóvenes, lo que también hizo saltar las alarmas.

En este artículo repasamos el contenido de la Ley Vapeo España 2024 y el impacto que va a tener de ahora en adelante.

¿Qué dice la Ley Vapeo España 2024?

Antes de que este nuevo texto legal entre en vigor dentro de unos días, en nuestro país se han sucedido distintos cambios dirigidos a adaptar la normativa a la situación real y a la percepción que la sociedad tiene de estos productos.

De esta manera, en 2010 ya se plantearon restricciones a la venta y publicidad de productos relacionados con los cigarrillos electrónicos y los vaper, pero con la nueva ley se introducen nuevas prohibiciones, restricciones y requisitos legales que afectan tanto a fabricantes como a los vendedores de estos artículos.

Prohibiciones y restricciones Por un lado, se establece la prohibición de añadir aromas a los productos de tabaco calentado y, por otro, se crean reglas más estrictas en lo referente a los sabores en los vaper, que en ningún caso se prohíben por completo.

Límite de edad Se impone la edad mínima para comprar productos de vapeo a los 18 años. Como hemos dicho, esto no es una novedad, ya que se contemplaba en las anteriores leyes. En este nuevo texto legislativo se reafirma y se especifica la prohibición.

Controles de calidad y seguridad La nueva ley se pone firme con los niveles de nicotina máximos permitidos en los productos. Para garantizar que los usuarios estén protegidos, también se establecen estrictos controles de calidad y seguridad en la producción.

Limitaciones a la publicidad Desde la entrada en vigor de la nueva ley, toda publicidad y promoción de vaper y cigarrillos electrónicos debe resultar poco atractiva para los jóvenes. Pero además, se implanta la obligación de colocar en los envases mensajes informando de los riesgos.

¿Qué impacto tendrá la Ley Vapeo España 2024?

Aparte de a los fabricantes y vendedores de artículos relacionados con el vapeo, quienes tendrán que hacer frente a nuevos gastos para adaptar el proceso de producción y de venta de sus productos, la Ley Vapeo España 2024 también tendrá un impacto importante en otros sectores de la sociedad.

Por un lado, los usuarios habituales y los defensores del vapeo ya han expresado su temor a que estas nuevas limitaciones terminen siendo prohibiciones muy estrictas que pongan en peligro la industria. Del mismo modo, también se muestran molestos con la prohibición del uso de sabores y aromas, pues verán cómo retiran del mercado algunos de sus productos favoritos. También han expresado sus dudas sobre cómo afectarán las restricciones a quienes utilizan el vapeo como alternativa al tabaco, pues al equipararlo con el tabaco tradicional no verán sentido a hacer el cambio.

En cuanto a las organizaciones sanitarias y de profesionales de la salud, siempre han mostrado preocupación sobre los efectos a largo plazo que puede tener el uso de vaper o tabaco calentado sobre la salud. Por ello, acogen la nueva ley con optimismo y esperan que sirva para hacer que nadie empiece a utilizar estos productos a edades tempranas.

Con la redacción de la nueva Ley Vapeo España 2024, el Gobierno de España intenta ampliar la protección actual sobre la salud pública, pero al mismo tiempo se trata de no limitar la libertad de cada persona a la hora de adquirir y consumir artículos para vapear.

Conclusiones

En principio, las nuevas normas que se desprenden de la Ley Vapeo España 2024 no son más que una ampliación de la regulación que se viene haciendo del sector desde hace más de 10 años y que perfilan, aún más, las directrices recogidas en la Directiva Europea 2014/40/UE en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados.

La introducción de las prohibiciones y restricciones en la producción y compraventa de productos de tabaco calentado y vapeo que hemos mencionado, desde el límite de edad hasta la obligación de garantizar la seguridad de los productos, son cambios que afectan a un sector que lleva años creciendo, pero hasta que no pase algún tiempo no podremos ser testigos del verdadero alcance de estas medidas.