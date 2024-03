Audi Q6 e-tron: impresionantes prestaciones de conducción y recarga

El EV9 supone un nuevo paso adelante de "Opposites United", la filosofía de diseño con la que diferentes modelos de Kia han ganado numerosos premios. El recientemente nombrado ganador supremo del Women´s Worldwide Car of The Year (WWCOTY), ha recibido diferentes reconocimientos como el Good Design Award 2023 en la categoría “Transporte”, o en los iF Design Awards (en la categoría Gold Award).