​Entrevista a Carlos Jarquín, compilador de CANTO PLANETARIO

En un mundo en constante cambio y diversidad, los jóvenes que desafían las adversidades y superan las barreras culturales y lingüísticas se convierten en faros que iluminan el camino hacia la comprensión y la comunicación entre pueblos. En este contexto, destaca un joven apasionado y creativo, encarnado en el poeta, columnista y editor nicaragüense Carlos Javier Jarquín, quien logró reunir 268 poetas y escritores de diferentes países del mundo en un solo libro publicado en dos volúmenes titulado CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, Costa Rica, Julio 2023).



Carlos, que personifica el espíritu de pasión y determinación, comprendió claramente la gran importancia de los libros compartidos en el fomento del entendimiento y el intercambio cultural entre los pueblos. Reconoció que los libros compartidos no son solo un conjunto de hojas impresas, sino un puente que conecta mentes y corazones, convirtiéndose en una plataforma para expresar ideas y sentimientos, y para iluminar mentes.

La creación de un libro que reúne 268 poetas, escritores y artistas de todo el mundo refleja el deseo de apertura y comunicación, y promueve la comprensión mutua y la convergencia cultural. Los libros compartidos contribuyen a enriquecer el mundo de la literatura y la cultura con su diversidad y riqueza, ya que encarnan experiencias, opiniones y valores diversos que varían entre culturas y lenguas.

Y por supuesto, el impacto de los libros compartidos no se limita solo a la comunidad de escritores, sino que se extiende a las sociedades en su conjunto, sirviendo como fuente de inspiración y aprendizaje para el lector y el investigador, y contribuyendo a fortalecer los valores de tolerancia y convivencia pacífica entre individuos y pueblos.

Cargos destacados

Carlos Javier, tiene muchos cargos destacados a nivel internacional a continuación menciono los más relevantes:

Miembro del Movimiento Poetas del Mundo (2018) Subdirector y cofundador de la Revista Top Magazine (2019). Responsable del Diario Digital El Sol de las Américas (2020). Cofundador del Festival Internacional Literario “Honrando La Muerte Y Celebrando La Vida”, (2020). Carlos Jarquín es gestor y compilador de dos antologías ambas disponibles en Amazon. Antología del Bicentenario de Centroamérica (Ayame Editorial México/USA, 2021). CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023). Jarquín es Miembro Correspondiente de la Acedemia Espírito-Santense de Letras desde 2022.

Distinguido amigo Carlos Javier, bienvenido a esta entrevista, comenzamos la conversación:

¿Quién es Carlos Jarquín?

—Gracias querida poeta Taghrid Bou Merhi por tu incondicional apoyo, es un honor colaborar contigo. Carlos Javier Jarquín (Rancho Grande, Matagalpa, 26 de junio de 1990) es un escritor, poeta, columnista, gestor, compilador, promotor cultural y productor musical nicaragüense radicado en Costa Rica. Sus artículos se publican en diversos periódicos y revistas del mundo, tanto de forma digital como impresa. Escribe sobre variados temas, con mayor énfasis en lo cultural y literario; cultiva distintos géneros y subgéneros literarios y no literarios, tales como poesía, crónicas, artículos de opinión, prólogos, reseñas y entrevistas.

¿Qué es CANTO PLANETARIO?

—CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, Costa Rica, Julio 2023) es un proyecto independiente, gestionado en su totalidad por su compilador, si nexo alguno con organismos, instituciones, empresas, ideologías ni colectividades políticas, culturales, intereses económicos, concepciones sociales ni creencias religiosas. Este es un proyecto multilingüe, multi artístico y multicultural: un CANTO PLANETARIO en toda la extensión que promueve la paz y la hermandad global. Su temática central es el medioambiente. Los participantes y sus aportes están al margen de cualesquiera manifestaciones de discriminación, racismo, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, idioma, nivel económico, nivel académico, entre otras entelequias humanas.

¿Cuándo empezó, por qué este tema en particular?

—Inspirado en el tema del medio ambiente, a inicios del 2022, emprendimos el proyecto literario internacional en formato antología. El principal objetivo es poder transmitir, a través de la palabra, un mensaje reflexivo a la humanidad, como homenaje a nuestro precioso planeta. Un canto a nuestra biodiversidad. Y con este objetivo, convocamos a destacados escritores y poetas contemporáneos, de más de 100 países de todos los continentes, para crear una obra plurilingüe en la cual hay autores provenientes de 77 idiomas.

¿Cuáles son los idiomas presentes en CANTO PLANETARIO?

—En este proyecto el idioma ESPAÑOL es el anfitrión y conector universal. A continuación comparto el nombre de los idiomas, enumerados en orden alfabético:

VOLUMEN I:

● África: árabe, bemba, ciec-dinka, eton, español, francés, igbo, inglés, kimeru, ndebele, setsuana, suajili y xhosa. (13 idiomas). ● América: español, bribri, francés, inglés, kaqchikel, náhuatl, maleku, quiché, papiamento y portugués. (10 idiomas). ● Oceanía: inglés y maorí. (2 idiomas).

VOLUMEN II:

● Asia: árabe, armenio, asamés, azerbaiyano, bengalí, canarés, chino, coreano, filipino, hebreo, hindi, indonesio, japonés, javanés, jemer, kazajo, kirguís, kurdo, lao, maratí, malayalam, malayo, mongol, nepalí, odia, punyabí, tagalo, tailandés, tamil, tayiko, turco, urdu, uzbeko, vietnamita. (34 idiomas). ● Europa: albanés, alemán, bosnio, búlgaro, croata, danés, esloveno, español, estonio, francés, gallego, griego, inglés, irlandés, italiano, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sami del norte, serbio, sueco y ucraniano. (27 idiomas).

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que se presentaron en el trascurso del proyecto?

—Desde el principio de este proyecto estuvo involucrado el equipo de la editorial mexicana Ayame Editorial, a quien le extiendo mi agradecimiento por la oportunidad de compartir trabajo y amistad, especialmente a su directora general la poeta Ana María Ayala. Sin embargo, existió una diferencia de opinión ante el mismo. La imposibilidad de encontrar un acuerdo y dado el inmenso valor de este proyecto y de nuestra amistad acordamos, que era recomendable para garantizar su éxito y fortalecer nuestros lazos personales, plantear nuevas alternativas.

Esta decisión no implicó retraso adicional alguno. Y fue así que con mucha entrega, profesionalismo y pasión asumió el reto el biólogo, investigador, profesor y escritor costarricense Hámer Salazar, con su sello editorial HC Editores. Muy gentil, querido Hámer, por haber creído en este proyecto como escritor y editor. Es un honor que tu equipo editorial fuese el encargado de la decoración final de esta obra literaria.

¿Encontró dificultades con los escritores y poetas que participaron en él?

—Algunos poetas, escritores y artistas tuvieron algunas actitudes un poco desagradable, realmente este proyecto fue diseñado para personas comprometidas con el arte, para personas humanistas, que creen en la hermandad global… al final el libro se publicó con los autores que aceptaron los parámetros de esta compilación planetaria. Como gestor y compilador, siempre estaré agradecido con todos los involucrados que se sumaron con pasión y amor a esta iniciativa global en la cual todos al unísono hemos hecho historia.

¿Cuáles son los aportes de esta compilación a la escena cultural del mundo?

—La mayor novedad de este proyecto es la cantidad de idiomas abarcados. De los 20 más hablados en el mundo en el 2023, aquí hacen presencia 18 de estos.

Esta antología busca trascender fronteras y unir a personas de diversas culturas, lenguajes y perspectivas en torno a la temática central del medio ambiente. Deseamos resaltar que este proyecto no tiene ningún nexo con organismos, instituciones, empresas ni afiliaciones políticas o ideológicas. Su objetivo es celebrar la creatividad y la colaboración en un espíritu de respeto y hermandad.

CANTO PLANETARIO fue diseñado para alcanzar un sueño inimaginable. Este se logró gracias al apoyo de los invitados de 110 países, ¡en 77 idiomas! Cuenta con 268 participantes: 134 mujeres y 134 hombres, tanto poetas (216) como narradores (36). Intervinieron tres traductoras, dos participan a su vez como poetas. También, un artista plástico, dos diseñadores gráficos, un dibujante, un fotógrafo, un cantautor, un arreglista musical, un músico y nueve cantantes; de estos, seis interpretan el himno oficial en español. Del total de participantes 110 son hispanohablantes.

¿Cuáles son los objetivos de CANTO PLANETARIO?



Fomentar la integración de la educación global, la sensibilización y educación ambiental mediante el desarrollo de herramientas y métodos para su implementación efectiva, con compromisos reales y eficaces. Estos pueden ser: foros, encuentros, congresos y todo evento que aporte.

Potenciar y trabajar por una iniciativa global que logre una gestión de educación y sensibilización respecto a la sostenibilidad de los residuos que genera la actividad humana, trabajar desde una contribución real y efectiva para minimizar su impacto en el entorno y favorecer conceptos como la economía circular.

Contribuir a largo y medio plazo con el empoderamiento de las comunidades vulnerables y la reducción de las desigualdades, promoviendo hábitos saludables que impliquen a familias, educadores, sociedad y a la cultura en general.

Concienciar y sensibilizar a las personas para que adquieran una mayor sensibilidad y cognición medioambiental, de tal manera que generen actitudes para resolver problemas ambientales desde la escala individual hasta la planetaria.

Trabajar desde una perspectiva internacional e involucrar la participación de personas, grupos sociales, instituciones y diferentes foros de la cultura para desarrollar el sentido de la responsabilidad y la toma de conciencia de la necesidad urgente e inaplazable de prestar atención a los problemas del medio ambiente.

Promover los idiomas, tantos los que tienen millones de hablantes como los que están por extinguirse, evitando que esto último suceda.

Difundir e incentivar el trabajo literario y artístico de los autores contemporáneos.



¿Háblanos del himno de Canto Planetario?

—Este proyecto se engalanó con la creación de un himno titulado “MI CANTO PLANETARIO”, letra y música del nicaragüense Pedro Alfonso Morales Ruiz, interpretado en varios idiomas. Los cantantes en español son: Gabriela Franco (Ecuador), John Adam Mascarenhas (Gibraltar Reino Unido), Pedro Alfonso Morales Ruiz, Edith Palma Flores, (Nicaragua), Felipe Mauricio Marea Jiménez (Venezuela) y Rossi López (Panamá). El ensamble de voces fue realizado por John Adam Mascarenhas & Teresa Mascarenhas.

En hebreo es interpretado por Refaela Vardi. En portugués por el dúo brasileño Kátia Rios & Roberto Saldanha y en italiano por la cantante Eliana Antonia Tumminelli, conocida como NaElia. La letra de esta canción ha sido declamada por la poeta costarricense Esmeralda Méndez y el poeta salvadoreño Alexander Campos, en el libro la letra se ha publicado en español, inglés y árabe, los tres idiomas que tienen mayor presencia en Canto Planetario.

Aquí pueden disfrutar el videoclip oficial versión español con subtítulos en inglés: https://youtu.be/-JgA4_ZzvYo?si=JRVEuY7nRn3yEj03

¿Háblanos de la novela referencial de CANTO PLANETARIO?

—Te comparto lo que escribí en el prefacio de CANTO PLANETARIO sobre esta novela, en ambos volúmenes, este texto lo pueden leer en español y en inglés:

‘Durante el desarrollo del proyecto, una vez seleccionados y contactados los escritores, poetas y artistas de todos los continentes, surgió la idea de darle continuidad a Canto Planetario, pero esta vez como novela. El concepto generatriz giraba en torno a una pareja de jóvenes que recorrerían el planeta y hablarían de temas ambientales, de turismo, gastronomía, idiomas, cultura… en medio de circunstancias adversas generadas por cuenta de algunos invitados necios o inconformes y otras anécdotas controversiales encontradas durante la ejecución del proyecto inicial. La idea fue compartida con un novelista suramericano para que la revisara y, si le parecía, para que la asumiera. Incluso, con él se habló de un posible título, algo así como un Viaje de ensueño por el mundo.

De esta manera surgió la segunda parte de este proyecto, pero ahora en versión novela de ficción social, a cargo del escritor colombiano Wilson Rogelio Enciso, bajo su estilo, reglas, cronogramas, creatividad y género particulares, como él lo comenta en uno de sus vídeos y entrevistas al tocar el tema de la continuación novelada de Canto Planetario:

“Aunque tomé de referencia a un buen número de artistas participantes, a sus respectivos países y una que otra frase de algunos… me inventé una figura, la transfiguración literaria. Eso me permite, sin mencionar nombres ni títulos, aunque sí algunos rasgos, ubicarlos en escenarios reales, en sus lugares de origen; de donde, además, copio y dibujo con palabras parajes difuminados, así como ciertas esclerosis ambientales. Su protagonista, Icardo, es un personaje mágico que recorre el mundo desde donde aparece primero el Sol y concluye donde se oculta de último. Icardo va por el planeta interactuando con los artistas de su colosal proyecto, aunque, por culpa de los detractores (los necios), le es imposible verse con todos durante su alado periplo.”

¿Dónde se puede adquirir CANTO PLANETARIO?

—Canto Planetario: Hermandad en la Tierra se publicó en la plataforma de Amazon, gracias a la gestión de la editorial costarricense HC EDITORES. El libro lo pueden adquirir a un precio sumamente accesible y está disponible en los formatos digital y de tapa blanda. Consta de dos volúmenes. En el primero están los participantes de África, América y Oceanía. En el segundo, los de Asia y Europa. En cada volumen aparecen los datos generales de la obra, los nombres de los integrantes, sus respectivos países e idiomas. El formato digital se publicó en un solo volumen y sin imágenes, excepto las mínimas necesarias.

Puede decirse que el esfuerzo realizado por el poeta y editor Carlos en la creación de este extenso libro refleja el espíritu de creatividad y dedicación, y sirve como ejemplo a seguir para todos los jóvenes ambiciosos que buscan promover la comunicación cultural y literaria en nuestro mundo cambiante. Apoyemos y alentemos iniciativas como estas que contribuyen a construir puentes de comprensión y convergencia entre culturas, y trabajemos juntos para lograr nuestras aspiraciones en la construcción de un mundo más tolerante y comprensivo.

Sobre la entrevistadora:

TAGHRID BOU MERHI (Líbano-Brasil), es poeta, escritora, traductora, gestora y promotora cultural internacional. Taghrid es coautora de CANTO PLANETARIO: HERMANDAD EN LA TIERRA (H.C EDITORES, Costa Rica, 2023), Volumen II.