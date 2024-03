«Me pregunté qué sentiría yo si descubriese que soy una niña robada»

Uno de mis grandes descubrimientos este año ha sido la escritora Isabel Romero Casas. Con su novela histórica El eco de mi nombre ha conseguido impresionarme como profesional del mundo de la edición y, también, como lectora.

El eco de mi nombre es una novela histórica sobre los años 50 en España en donde una joven inocente, Mercedes Quiroga, perteneciente a una familia acomodada de la época, hija del general de la legión, descubre todos los secretos que su familia guarda sobre ella.

Charlamos con ella.



1– ¿Quién es Mercedes Quiroga, Isabel? Mercedes Quiroga es la hija de una familia acomodada afín al régimen franquista. Es una joven inocente que piensa que el mundo es maravilloso para todo el mundo. Está a punto de casarse con el hombre de sus sueños y formar la familia ideal que tanto ha soñado. A lo largo de la novela iremos creciendo con ella y seremos testigos de su transformación.

2– Háblame del Eco de mi nombre, porque a mí me parece una novela redonda. El eco de mi nombre es mi primera novela, la cual hice con mucho miedo e ilusión. Nos cuenta la historia de Mercedes Quiroga, una chica como ya he dicho antes, muy inocente que está a punto de casarse con su novio de toda la vida, quien, además, es hijo de los mejores amigos de sus padres; pero la enfermedad repentina de su abuela paterna trastocará un poco los planes obligando a la familia Quiroga a trasladarse unos días a un pueblo de Almería. Allí, Mercedes descubrirá una foto que hará que se cuestione muchas cosas sobre su familia. Esa foto le irá desvelando una realidad totalmente desconocida para ella provocando que su mundo se desmorone por completo.

Es una historia donde la lealtad, el amor y la amistad son fundamentales pero que también está llena de traición y dolor. Es una historia para emocionarse.

3– Ha obtenido el Sello Talento, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Algún comentario interesante que te hiciera tu editor al respecto? Si, el Sello Talento se lo asignan a aquellas obras que la editorial valora como sobresalientes y que fácilmente podrían ser publicadas por una editorial tradicional.

A mi editora lo que más le llamó la atención es cómo la historia te va envolviendo, poco a poco, haciéndote sentir de una manera muy especial todo lo que le sucede a Mercedes Quiroga y creándote esa adicción a querer saber qué más va a pasar.

4– Sé que uno de tus grandes objetivos con la escritura es involucrarte en los problemas que acaecen a la sociedad. ¿Nos hablas de algunos que hayas tratado en tus libros? Sí, creo que los escritores tenemos la posibilidad de visibilizar estos problemas que nos acechan en nuestro día a día.

En El eco de mi nombre reflejo el machismo de la época, la diferencia de clases y los prejuicios existentes y también toco el tema, muy de pasada, de la homosexualidad; pero es en mi libro de relatos Los Monstruos No Son invencibles donde ahondo más sobre temas que me preocupan como: maltrato, anorexia, tráfico humano, discriminación…un poco de todo.

5– El tema de los niños robados parece algo de otra época, pero no hay que perderlo de vista. ¿Crees que puede seguir ocurriendo? ¿Cuánto tuviste que documentarte sobre el tema para escribir El eco de tu nombre? Sí, creo que sigue ocurriendo, no de la misma manera, pero por desgracia existen mafias que trafican con personas, aunque quiero pensar que esto en España no esté pasando, pero nunca se sabe…

La historia de El eco de mi nombre surge ante la inquietud que me produjo una noticia que salió en televisión sobre este tema y me pregunté qué sentiría yo si descubriese que soy una niña robada. A partir de ese momento, como soy muy curiosa, empecé a buscar noticias y documentales sobre lo sucedido. Encontré libros que hablaban sobre el franquismo y pregunté a personas mayores como habían vivido durante esa época. Descubrí cosas impresionantes. A esto hay que añadirle que he leído muchas novelas sobre esta franja histórica por lo que yo ya tenía una imagen de la sociedad de los años 50-60.

6–¿Podemos comparar tu novela con El tiempo entre costuras? En algunos aspectos sí. En ambas novelas las protagonistas son dos jóvenes acostumbradas a someterse a lo que marcan las normas sociales y que de la noche a la mañana comienzan a conocer una realidad y vida totalmente distinta. Tanto Sira como Mercedes sufren una transformación personal que las cambia para siempre convirtiéndolas en dos mujeres mucho más fuertes y con decisión propia.

7–¿Por qué has escrito, además, sobre el periodo histórico en el que se desarrolla El eco de mi nombre? A mi siempre me ha gustado mucho la historia, en especial la de España, y supongo que escuchar a mi madre cuando éramos pequeños contarnos cómo sus padres sobrevivieron tanto a la guerra como a la posguerra ha hecho que esta etapa me llame más la atención.

8–¿Nos hablas de algunos hechos o localizaciones que sean reales y que aparezcan en tu novela? El Pozo del Tío Raimundo, un barrio de Vallecas, fue un descubrimiento para mí. Se trataba de un barrio de chabolas a donde iban a parar mayoritariamente los campesinos que migraban a Madrid con la intención de mejorar su vida. Las viviendas se construían en una noche con el fin de evitar problemas con las autoridades. Era un barrio extremadamente pobre con sus calles llenas de barro, sin agua corriente ni alcantarillado, pero con una solidaridad infinita.

Un personaje muy importante en el Pozo del Tío Raimundo fue el Padre Llanos, un sacerdote que había llegado a ser confesor del caudillo y que fue trasladado al barrio con el fin de evangelizar a sus gentes, pero el Pozo acabó cambiando al religioso de tal manera que terminó teniendo su carnet del partido comunista, pero sin renunciar a ninguno de los principios esenciales del Evangelio.

La verdad es que me gustaría saber más tanto del Padre Llanos como de las historias del Pozo.

9–Cuéntame alguna opinión de un lector o de una lectora que te haya impactado. Ha habido varias, la verdad, por resaltar alguna la de una chica que no le gustaba la novela histórica y que me dijo: «Si todas las historias estuvieran contadas como la tuya, me volvería una adicta al género».

También me impresionó la de una vecina de mi pueblo, ya mayor, que me dijo que al leer El eco de mi nombre se había sentido transportada a su niñez y que Mercedes le había hecho llorar de emoción.

10–¿Futuros proyectos? Estoy terminando de pulir una nueva novela, distinta a El eco de mi nombre, pero con el mismo sentimiento. Esta historia se desarrolla en la época actual, es de género policiaco y toca temas, desde mi punto de vista, muy interesantes. Así que espero poder presentarla a los lectores muy pronto.