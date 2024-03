Los efectos de los vertidos ilegales de restos de uralita

La presencia de numerosos vertederos ilegales con trozos de uralita representa un problema con graves consecuencias ambientales, económicas y de salud pública.

Estas placas onduladas de color gris y fabricadas con una base de fibrocemento, reforzada con amianto (asbesto), según diversas evidencias científicas y médicas poseen un carácter cancerígeno.

En ese sentido, tanto la manipulación como el tratamiento y la retirada de este residuo muy peligroso debe ser realizada por empresas especializadas como Amisur para evitar sanciones. Se trata de una empresa dedicada a la retirada, transporte y gestión integral del amianto en toda España, que ha realizado trabajos eficientes, seguros y confiables en numerosos vertederos ilegales, como en el caso de Los Asperones (Málaga), del cual realizaron un documental.

Sanciones por la creación de vertederos ilegales de uralita En España, existe una proliferación preocupante de vertederos ilegales que se expanden por cauces públicos y áreas protegidas, muchos de ellos con restos de uralita entre los escombros. Estas placas que contienen fibras de amianto constituyen una auténtica amenaza para la salud pública y ambiental.

Por tal motivo, para llevar a cabo la gestión, retirada y desmontaje del amianto es necesario estar inscrito en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto). Esta tarea no puede ser ejecutada por un particular, al igual que tampoco la reparación para intentar aumentar la vida útil.

En este marco, es el Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente (SEPRONA) quien persigue y sanciona a las personas o empresas que dañan la salud y el medioambiente. El abandono de residuos en paraderos no acondicionados puede derivar en sanciones económicas (entre los 30.000 € y los 600.000), paralizaciones de proyectos, suspensiones graves, el cierre definitivo e, incluso, existen antecedentes de condenas por la creación de vertederos ilegales de uralita.

¿Cómo trabaja Amisur? Amisur es una empresa especializada en la gestión y retirada de amianto que actúa conforme al Real Decreto 396/2006 y con una clara conciencia ambiental en sus acciones. Esta empresa certificada por el RERA ha realizado diversos trabajos, primando siempre la seguridad y salud de los agentes intervinientes, como en el caso de la descontaminación de residuos de uralita en el vertedero ilegal de Los Asperones, Málaga.

Allí, la compañía ha desarrollado una metodología integral para minimizar al máximo la emisión de fibras, donde tuvo en cuenta el tipo de superficie, tamaño y forma de los fragmentos, la vegetación y la edificación, entre otras cosas.

Por último, cabe destacar que Amisur mediante inspecciones técnicas también ha realizado análisis de muestras y mediciones ambientales para verificar la calidad del aire y que no exista riesgo de exposición a este cancerígeno material. Durante las numerosas obras realizadas, Amisur ha logrado recoger miles de toneladas con materiales de construcción que contenían amianto.