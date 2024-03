​Las tertulias del inframundo

Aquel día era especial. Despedíamos a Luis, amigo íntimo desde la infancia. Hacía tiempo que solía repetir insistentemente “estoy en la raya del más allá”; cualquier día de estos, cansado y “cansando” a alguien en quien yo creo y que otros llaman DUDA,me dará un empujoncito y caeré suavemente al otro lado de la tapia.

Antes, espero, decía con humor, me avisarán para poder adecentarme un poco y pasar como aquel: ¡qué guapo iba LUIS!

Mi amigo se resbaló un día alegre del mes de abril. Llorar... llorar... no vi a mucha gente con el pañuelo en la mano; simplemente, Luis estaba guapo, sereno, con un ictus propio de su siempre irónica forma de ver la vida.

A los pocos días, no más de veinte, llamaron a mi casa, (no tengo apartamento de lujo), a eso de las once de la noche. Como no esperaba a nadie, pregunté quién era. No os lo vas a creer: “abre rápido, soy LUIS”.

No soy miedoso, un poco “cagón sí”; abrí la puerta con cuidado, mirando primero la mirilla de soslayo, por si hubiera alguna otra persona.

Era LUIS, sí; sonriente, como si no hubiera pasado nada...,tengo sed. Si tienes alguna radler o shandy te lo agradecería, ahora te contaré...

LUIS era una persona culta, hablaba tres o cuatro idiomas; tenía la cabeza en tres sitios a la vez, era muy observador.

Con su cerveza fresquita en la mano y sujetándome del hombro para que yo estuviera tranquilo, comenzó a “dictarme”, según decía él, un mensaje con la misión, mía, de hacerlo público por todas las redes posibles. Se lo prometí y le insistí que comenzara ya, de una vez, porque estaba que no sabía si soñaba o estaba bebido o simplemente era verdad y tenía , no miedo, sino un poco más.

Por fin LUIS comenzó confesándome que él no se resbaló: alguien le empujó, creyendo oír, según caía, “uno más; éste es de los listos, tertuliano; dejarle en la antesala del Purgatorio y que nos cuente cómo va por allá arriba”. LUIS, aterrado, era poco, pero como su carácter era muy flemático optó por hacerlesun resumen de lo que ellos llamaban “el otro mundo subnormal” (en vez de extra mundo) (creo que no se equivocaban).

En ese mundo “soberbio y engreído”, del que vengo, sucede lo que decía Horacio “Currit rota, urceus exit” la rueda (del alfarero) gira, ¿por qué si deseo hacer un ánfora me sale un cántaro?

La soberbia humana, sigue personificada en esos mandatarios AUTÓCRATAS, que COMPRAN el PODER con las monedas de cada momento, como ocurrió con Judas que vendió a Jesús al PODER FARISÁICO por un precio ajustado a su época. Esto sigue ocurriendo en ese mundo del que me habéis sacado.

La MENTIRA y la COMPRA DE VOLUNTADES son las dos armas más potentes que en este momento se utilizan para dominar a la masa silenciosa, mejor diría impotente. Por DINERO, por ENSALZAMIENTO SOCIAL, por ASEGURARSE UN FUTURO y, sobre todo, para DEMOSTRAR alas personas sencillas que ellos son más inteligentes, porque sin abrir la boca o, mejor dicho, por no decir nada con su propia libertad, se han hecho FUERTES, PODEROSOS Y RICOS.

Mi mundo, hasta hace unos días, era lo más parecido a la BABEL de las Sagradas Escrituras y como yo digo “ellos se hicieron y se lo creyeron ; desunidos , más tarde, sus mil lenguas les destruyó”. Desde hace poco tiempo, en el país del que vengo la vida está en mano del PODER POLÍTICO (lo llaman ABORTO)...

La muerte, abandonada, la DOGMATIZAN y todos, por decreto, pueden dejarse caer al foso donde yo ahora me encuentro, el submundo...

El GENERO NATURAL se ha “neutralizado” y cada cual, según se sienta, se inscribirá como hombre o mujer; los bien pagados miembros de las REALES ACADEMIAS DE LAS LENGUAS han aprobado sin rechistar que se REDEFINA el significado de MATRIMONIO NATURAL y por eso, ahora, si tú y yo nos queremos, podemos casarnos y, hombres los dos o mujeres las dos, pasan a ser ESPOSO y ESPOSA; por arte magia la NATURALEZA se ha sometido a la voluntad de los gobernantes que así lo decidieron.

Otra cosa muy importante y con esa me gustaría terminar (¿?), la gente se muere sin cuidados paliativos; la gente muere lentamente en la calle, sin nombre y sin nadie que les llore; la gente ha ido acostumbrándose a las colas del hambre y la Iglesia no da importancia que esperen en la calle, a la vista de todos, sin guardarles el mínimo respeto (teniendo las iglesias vacías)...

La gente cuando contempla el cielo ya no piensa en un CREADOR, simplemente se preocupa del tiempo, DIOS está en las iglesias, aunque estén casi siempre cerradas (antes vosotros, igual que yo, sabíamos diferenciar y respetar lo SAGRADO, aunque no tuviéramos fe. AHORA NO.)

Quienes fundaron el PROTESTANTISMO, Martín Lutero y Juan Calvino, ¿no tendrían razón en muchas cosas como, por ejemplo, “esas que ahora llamamos IMÁGENES y que hemos ido convirtiendo en esculturas piadosas que, como dicen los sicólogos, dan serenidad y cierta paz?

Amigos, acabo de conoceros; podéis creerme o no; podéis fiaros en parte o en todo; podéis escucharme como si fuera un TERTULIANO cualquiera, pero creerme, para mí el mundo que vosotros conocisteis ERA MARAVILLOSO; ¿sabéis por qué?, porque las personas respetaban la naturaleza, porque los políticos razonaban con libertad, no por dinero, porque sabíais SONREIR a pesar de las dificultades, ahora, se envidian, se odian, se zancadillean y todos quieren ser MÁS. Han convertido la vida en una suma donde el resultado siempre quiere ser mayor que LA SUMA DE LOS SUMANDOS. Eso os juro, aquí dentro, es un error...

Gracias por haber escuchado este resumen mal hecho (si estuviera bien, a lo mejor, no habría caído a este hoyo). Gracias a todos por vuestro silencio(dicen que es la mejor forma de oír y comprender), CREO QUE SÍ.

Gracias, para terminar, porque cuando “estaba al borde de la tapia” y comencé a caer... caer... caer... os encontré vosotros, esperándome tranquilamente, sin sospechas ni separatismos ni sueños sin destino. Encontré a las personas con las que me hubiera gustado compartir mi vida anterior. GRACIAS POR SABER ESCUCHAR.

Como habréis visto LUIS comenzó a hablar, a hablar y no paraba... así era mi amigo LUIS, unas veces habla en general, otras de manera personal y otras ni él lo sabe.

LUIS, se fue como vino... diciendo adiós y hasta pronto (no tengas miedo, me dijo).

A los pocos días, sentí unos golpecitos en mi espalda. Otra vez LUIS, pensé. NO, no era LUIS, era una persona seria, con una mirada profunda, estaba todo ÉL lleno de cicatrices ya viejas, su ropa estaba limpia... me saludó, sonriendo, estrechó mi mano y me llamó por mi nombre... luego me preguntó “¿tú eres nuevo? ¿qué tal la caída?”...

Tengo que arreglar ciertas cosas, pero primero tengo que ROMPER LA ESCALERA DE ESE MUNDO ACTIVO, pero sin auténtica vida, y hacer una NUEVA POR LA QUE SE SUBA SIN PAGAR, CHARLANDO AMIGABLEMENTE Y CUANDO SE LLENE EL SALÓN DE LAS REUNIONES NADIE TENGA “BONUS DE PRIVILEGIOS”.

Estoy contento de conocerte, perdona que la caída no haya sido un poco más suave. LO ARREGLAREMOS ENTRE TODOS.

Soy Jesús; perdona, no me había presentado.