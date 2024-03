60 toros torturados hasta la muerte durante estas Fallas

Las Fallas han sido un año más la excusa perfecta para que los que hacen de la tortura y la humillación pública de los animales un rentable negocio mantenido a golpe de billetes de nuestros impuestos puedan gozar de la angustia de un animal indefenso.





Nuestro país tiene muchísimas urgencias a las que destinar el dinero público y no a un espectáculo violento rechazado por la mayoría de la sociedad y por supuesto, se sigue ignorando la ley de protección de la infancia de la Generalitat Valenciana que prohibiría la asistencia de menores así como las recomendaciones de los máximos expertos en temas de infancia, el comité de derechos del niño de la ONU que desde 2018 pide alejar a los menores de la violenta actividad por su estabilidad emocional y mental.

Ya publiqué un artículo de opinión exponiendo públicamente mi rechazo a la temporada taurina de fallas y a la tauromaquia en general, pues ningún sentido tiene mantener esta aberración en el siglo en el que vivimos.

De hecho, llamar a la tortura taurina "festejo" es erróneo y voy a recoger la definición de la RAE para demostrarlo:

1. Acción y efecto de festejar. 2. Acto público que conmemora una fiesta y se celebra para disfrute de los que asisten. Los toros, los caballos y si me apuras la infancia que se tapa la cara viendo como un animal indefenso chorrea sangre y agoniza, desde luego no se lo pasa bien y nada tiene que ver con la definición real de un festejo.

Animanaturalis estuvo documentando una novillada al comienzo de los festejos taurinos de fallas y unos segundos de vídeo son suficientes para ver el horror: https://www.instagram.com/reel/C4seUvCI8AT/?igsh=MTgwbnI4bG44cDBkOQ==.

En ese horrible vídeo pixelan a una persona menor de edad que aparece en primera fila, a pesar de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor".

TORTURA TAURINA Y RECHAZO SOCIAL

El toro es un animal herbívoro y pacífico. Su tendencia cuando se siente amenazado es a huir en vez de atacar, y solo tras ataques directos y castigos, se consigue alterarlo.

Días antes de su infierno en la plaza de torturas, se les priva de comida y bebida y se les recortan y liman los cuernos para que sean más débiles. Cuando van a salir, se les clava la divisa (un objeto punzante más pequeño que los que les clavarán más tarde), para que salgan de manera brusca y parezcan más fieros.

El sanguinario mundo del toreo se divide en tres perversas partes: el tercio de varas, el tercio de banderillas y el tercio de muerte o muerte suprema. En el tercio de varas, el torero introduce una puya (lanza) que penetra hasta 40 centímetros, y realiza movimientos para desgarrar la carne del toro, provocándole una fuerte hemorragia y un dolor insoportable.

En el segundo tercio se le clavan en el lomo seis banderillas, de unos setenta centímetros de longitud. Estas suelen ser de los colores de España o de comunidades autónomas, y su único fin es humillar al toro y hacer que agache la cabeza como consecuencia del dolor.

Una vez sucedido esto, se llega a la tercera y última parte: el tercio de muerte suprema. Cuando el toro tiene la cabeza agachada, se le penetra con el estoque, una espada de un metro con la cual se le atraviesa el corazón, lo que le provoca una agónica muerte.



En la web de AVATMA (asociación de veterinarios abolicionistas de la tauromaquia) aparecen claros informes de la tortura y artículos desmontando todas las mentiras taurinas (también hay artículos de todas las aberraciones que sufren los caballos).

Más de la mitad de la población española se posiciona como abolicionista de la tortura y humillación pública de los animales, mientras que el 75% no acepta que se subvencione este espectáculo de tortura llamado tauromaquia (según las últimas encuestas, de EM-Analytics).

A estos datos, hay que sumar las estadísticas claras del Ministerio de Cultura: ni siquiera el 2% de la población asistió durante 2022 a un acto taurino, siendo más de una cuarta parte de las entradas a estos actos gratuitas.

El Partido popular y VOX se creen que las instituciones son su cortijo y por ello, sin preguntar absolutamente a nadie no solamente fomentan la sanguinaria aberración en las plazas, sino que encima la han aumentado devolviendo el sádico toro embolado suprimido en la anterior legislatura de Compromís que por supuesto ha mostrado su rechazo (recordemos que además gobernaban con el PSOE).

Vicente Barrera de Vox se ha dedicado durante su trayectoria "profesional" a maltratar animales hasta su último aliento y hoy en día "nos representa" en la Generalitat Valenciana.

Desde el mundo fallero o por parte de turistas también se rechaza que se revienten animales sin compasión y más si se hace en nombre de las fallas.

SANDRA GÓMEZ Y SU EQUIPO RECHAZAN LA TAUROMAQUIA

Sandra Gómez y el equipo del Partido Socialista en Valencia han mostrado públicamente también su rechazo a la temporada taurina y a la vuelta del toro embolado (lo han realizado en la misma plaza que 60 toros han sufrido durante las fallas hasta agonizar lentamente y derramar la última gota de sangre), pero el Partido Socialista desde el Gobierno de España debería ir contra la tauromaquia al igual que Noelia García que está en la oposición de Alfafar y la plataforma antitaurina a la que represento en ese pueblo le hemos hecho llegar en multitud de ocasiones un montón de argumentos para que tome posición y se oponga a la crueldad que el Partido popular que gobierna Alfafar permite.

Igualmente, el Partido Socialista también permite los toros embolados en muchísimos pueblos y podríamos nombrar a Carlos Fernández Bielsa en Mislata, todos los diferentes eventos crueles que el Partido Socialista permite en Picassent o la polémica alcaldesa de Paiporta Maribel Albalat que a pesar del acoso de ultraderechistas que sufrió la anterior primer edil Isabel Martín por acabar con la tortura disfrazada de tradición, Maribel (PSOE) devolvió la tradición rancia del toro embolado y además ha acudido a actos de partido estando de baja médica y ahora se ha reincorporado tras hacerse público.

Por no hablar de las diputaciones y autonomías en las que el Partido Socialista permite la tauromaquia, pero es positivo que en algunos sitios a nivel local tengan esta posición.

Lógicamente, el Partido Animalista PACMA también se ha pronunciado públicamente mostrando su rechazo a todos los festejos taurinos.

La tauromaquia claramente está herida de muerte, pero debemos reconocer que tiene mucho poder, grandes empresarios, gente mafiosa y poderosa detrás, periodistas de todos los colores que la blanquean y cobardía política. Por ello, urgentemente necesitamos recoger firmas presenciales por la desprotección de la tauromaquia y me leas en Valencia u otras ciudades, visita noesmicultura.org para informarte de donde firmar presencialmente y como ayudar si consideras que nuestro país debe salirse de la España del blanco y negro empezando por quitar la tauromaquia de patrimonio cultural.

LA TAUROMAQUIA NOS AVERGÜENZA Y DEBE ABOLIRSE YA

Los pocos aficionados que quedan por ahí al sadismo taurino es frecuente que digan que al que no le guste no vaya o que es tradición, pero tradición también eran las peleas de perros, la esclavitud o tirar cabras de campanarios y precisamente cuando una tradición es anacrónica como lo es la tauromaquia, lo que debe hacer es desaparecer como han hecho las otras.

Si tuviera que publicar aquí toda la pasta que recibe la tauromaquia no acabaría jamás este artículo, pues es indignante ver como nuestro dinero se va a una sanguinaria aberración con gran rechazo social mientras no se investigan muchas enfermedades por falta de dinero o las protectoras de animales que realizan una labor altruista se ven ahogadas en su día a día al igual que los santuarios de animales que incluso albergan toros rescatados de la masacre taurina.

La sociedad va evolucionando y el respeto hacia los animales va planteando cada vez más debates en los que también entra la sádica e innecesaria industria ganadera o de la pesca, experimentación animal, vestimenta y otros entretenimientos con los animales.

Lo de que "si no te gusta, no vayas", es muy curioso, pues amparan a la libertad que tienen de ver a un animal sufrir horrores pretendiendo silenciar a los que estamos en contra, pero bien que cogen millones y más millones de nuestros impuestos para mantener vivo este violento espectáculo de sadismo y tortura.



Por otro lado, aprovecharse de los más inocentes como es la infancia también es habitual en el mundo taurino y más sí nadie les hace como mínimo cumplir la ley de protección de la infancia que tenemos en la Comunidad Valenciana.

Animanaturalis se concentró contra la temporada taurina de fallas y esa misma tarde también lo hizo Dénia Animal Save y poco más se puede argumentar porque cualquier persona con medio dedo de frente sabe que la tauromaquia es una actividad sanguinaria y mafiosa.

Por ello, habría que suprimirla de inmediato y no puedo acabar este artículo sin recordarte que visites noesmicultura.org para informarte de lo que se está haciendo y firmar presencialmente a favor de la desprotección de la tauromaquia, pues será el primer paso para que un día podamos decir con orgullo que hemos conseguido acabar con la sangrienta, violenta e inhumana actividad taurina.