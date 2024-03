Albillo Real ECO 2022, un vino madrileño galardonado y nacido en la Sierra de Gredos

Vendimiado de forma manual, elaborado artesanalmente, con crianza en barricas de roble francés que ha cosechado importantes premios, como son: Bacchus de Oro; Mejor Blanco con Barrica, años 2019, 2020 y 2021 y notables calificaciones en las mejores guías enológicas mundiales.

Es el resultado de una añada excelente y de una viticultura ecológica procedente de un terruño tan particular de montaña como es el Pago de los Castillejos a 900 metros de altitud.

El vino elaborado, partiendo de la variedad albillo, fue el favorito durante siglos por la realeza española. De hecho, tanto el viñedo como la bodega se encuentran en un entorno paisajístico de gran valor medioambiental, gracias a su flora y su fauna autóctona; un verdadero pulmón natural, también conocido como ZEPA 56 (Zona de Especial Protección para las Aves).

Un trabajo artesanal que utiliza maquinaria cuidadosa con la uva, con pequeños depósitos de acero inoxidable que permiten vinificar cada parcela por separado, manteniendo así la asepsia necesaria, cualidad importante cuando se trabaja con las levaduras propias de la uva y se elabora sin aditivos.

Isabel Galindo, enóloga e ingeniera agrónoma



“Cuidamos de nuestras garnachas centenarias y nuestro albillo real de la forma más natural y respetuosa posible con el planeta. Esto se traduce en una decidida apuesta por la viticultura sostenible con el medio, como forma exclusiva de extraer lo mejor de la uva. Para ello, utilizamos únicamente los recursos que nos proporciona la naturaleza, “escuchamos” a las variedades para trabajarlas como ellas nos dictan, realizando una vendimia manual y una viticultura de prácticas ecológicas y biodinámicas. Desde 2017 contamos con la certificación en bodega y viñedo ecológico por el CAEM (Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid) así como el sello ECO-PROWINE, como muestra de nuestro compromiso por mejorar cada año la sostenibilidad de la bodega”. Afirma la enóloga e ingeniera agrónoma, Isabel Galindo, que no oculta un cierto orgullo por los vinos conseguidos.

La cata



Color pálido dorado. Aromas que nos recuerdan a hollejos de uva con néctares, dulce de membrillo, orejones, peras, flores blancas como el azahar o el jazmín, notas balsámicas y de corteza de pomelo. En boca se manifiesta sabroso, mineral, untuoso, ligeramente salino con un final ligeramente amargo característico de la variedad de albillo. Un retronasal permanente le hace recomendable para alternar con marisco gallego, atún gaditano de almadraba, arroces mediterráneos, ensalada tibia de brotes tiernos con perdiz escabechada, tartar de aguacate y salmón marinado, platos de cuchara como garbanzos con rape y almejas, sin olvidar una rueda de suaves quesos castellanos.

Ficha: D.O. Vinos de Madrid. 15.798 botellas numeradas. Alcohol: 13,5º. 6 meses en barricas de roble francés. Precio: 13,50€, IVA incluido.

Enoturismo



Pasear por los viñedos de Las Moradas, a menos de una hora de Madrid, es sinónimo de disfrutar de un enclave único y de adentrarse en el mundo de la garnacha. Visitas personalizadas y en grupos reducidos para disfrutar de vino, naturaleza y literatura. La bodega, ubicada en el municipio de San Martín de Valdeiglesias, a tan sólo 72 km de Madrid y 55 de Ávila, cuenta con un entorno de gran valor patrimonial, como el Monasterio de Santa María de la Orden del Císter de Pelayos de la Presa, los Toros de Guisando, el Castillo de la Coracera, varias iglesias y ermitas históricas y espacios naturales de pinares.

La visita Incluye: discurrir por el viñedo de garnacha y albillo real; una cata de tres vinos, y un aperitivo de jamón ibérico y queso manchego. Duración: dos horas; horario: de martes a sábado, a las 10,30h y a las 13h. Precio de 20 € por persona, niños 10€.

Bodega Las Moradas Perteneciente al Grupo Enate. Viñedos de San Martín, S.L.U. Pago de Los Castillejos, Ctra. M-541 Km 4,7 28680 San Martín de Valdeiglesias, Madrid. +34 687 45 72 35. bodega.lasmoradas@grupoenate.es