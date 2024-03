14 jóvenes del medio rural cántabro participan en el programa “Talento Rural Joven” de la Fundación Botín

Este fin de semana ha tenido lugar la primera etapa del ciclo formativo de “Talento Rural Joven”, el programa impulsado por la Fundación Botín y dirigido a jóvenes que buscan fomentar la innovación, el desarrollo de habilidades personales y la colaboración en beneficio del mundo rural de la región.



Así, los 14 jóvenes adscritos se han dado cita del 8 al 10 de marzo en la Casa Rectoral de Puente Pumar, sede de la Fundación Botín en el Valle del Nansa , donde se ha llevado a cabo una experiencia de aprendizaje con una metodología innovadora, ágil y flexible, contando para ello con el acompañamiento de mentores.

Durante todo el fin de semana, los participantes tuvieron la oportunidad de convivir, conocerse e intercambiar inquietudes acerca de cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrentan los jóvenes que quieren permanecer en el medio rural. A través de este programa, la Fundación Botín pretende ayudarles a encontrar formas creativas con las que afrontar esos desafíos y, para ello, estuvieron acompañados por profesionales como María Bulnes, Rosalía Palazuelos, Jesús Barros y el equipo de The Social Circle (Lulú Escobar, Gerardo Castro y Oscar Pérez), que fueron los encargados de llevar a cabo las formaciones.

Programación del fin de semana

La programación comenzó a última hora del pasado viernes, 8 de marzo, con un encuentro virtual con Rosalía Palazuelos Cosío, joven muy vinculada al Valle de Nansa, miembros de la junta directiva de Entre Valles, que actualmente dirige un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados en Canarias, quien les habló de la importancia de perseguir sus sueños, resaltando la importancia de apostar por el medio rural y mencionando su deseo de volver y seguir aportando a su entorno.

Al día siguiente, Jesús Barros, colaborador habitual de la Fundación Botín, impartió una formación en la que los participantes analizaron sus pensamientos fijos y sus prejuicios haciéndose las preguntas necesarias para replanteárselos y mirarlos desde otra perspectiva. Además, tanto el sábado como el domingo los participantes estuvieron acompañados por parte del equipo de The Social Circle, la plataforma que integra y fortalece las relaciones entre el medio rural con el entorno, con el propósito común de generar un cambio desde el ámbito social, ambiental y económico. Durante estos dos días, el grupo estuvo inmerso en una serie de dinámicas con en las que se cuestionaron la relación existente entre el medio rural y el individuo, la sociedad y la comunidad. Además, se definieron cuatro retos a trabajar en los próximos encuentros y jornadas de formación a través de metodologías y herramientas específicas.

Durante todo el fin de semana los jóvenes estuvieron acompañados por el equipo de Desarrollo Rural de la Fundación.