“Dance First”: Gabriel Bryne es Samuel Beckett

“Dance First”, el biopic en el que Gabriel Bryne encarna al dramaturgo irlandés Samuel Beckett, se estrena en Filmin el 15 de marzo. El director británico James Marsh se fija en esta ocasión en la vida del ganador del Nobel de 1969, Beckett, como lo hizo anteriormente con Stephen Hawking en “La teoría del todo” (2014), película que le valió al cineasta una nominación al Oscar a la Mejor Película.



“Dance First”, filmada mayoritariamente en un atractivo blanco y negro, clausuró la 71º edición del Festival de San Sebastián y se estrenó en cines españoles el pasado mes de diciembre de la mano de Wanda Vision.



La película toma el título de un fragmento de la popular obra de Beckett titulada “Esperando a Godot” (Ed. Austral, 2015), “dance first, think later”, que en español sería “baila primero, piensa después”. En sus 100 minutos de duración, el film propone un amplio relato de la vida de este icono del siglo XX a través de su faceta de bon vivant parisino, pero también como combatiente de la Resistencia de la Segunda Guerra Mundial o como el ganador del Premio Nobel que espetó un “¡Qué catástrofe!” cuando la Academia sueca le otorgó el prestigioso galardón.

El propio James Marsh explica: “El guion (de Neil Forsyth) tiene una estructura audaz y algunas estrategias imaginativas, como corresponde a un autor que ejerció una influencia tan radical en la cultura moderna. Es una biografía inusual de Samuel Beckett, inusual porque repasa su vida a través de la lente de sus errores. (…) Y no es necesario ser un estudioso de Beckett para disfrutar de la película: nuestro objetivo era dotar al guion de ingenio y dramatismo, incorporando algunos episodios sorprendentes de su vida, como su participación en la Resistencia o el apuñalamiento casi mortal por parte de un proxeneta en París”.

La película, al transitar por distintas etapas de la vida del autor, no solo cuenta con Gabriel Bryne para interpretar a Beckett, sino que también lo hacen el pequeño Caleb Johnston-Miller (“Loki”) y el prometedor Fionn O’Shea (“Normal People”). El estelar reparto se completa con la francesa Sandrine Bonnaire (“A nuestros amores”), Aidan Gillen (“Juego de Tronos”), Maxine Peake (“Shameless”) y Bronagh Gallagher (“Brassic”).