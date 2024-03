Mensaje lleno de realismo para la Comisión de Justicia

Sinceramente, no creo que ayer, 7 de marzo de 2024, la Comisión de Justicia del Parlamento nos llevara a todos de procesión tras un cadáver de nombre ESPAÑA. Ayer fue un día nublado, con mucha lluvia, pero el agua limpia; ésta que viene de los alrededores de Marruecos con adornos de Waterloo, puede que ensucie un poco, pero no más allá de lo que ya sabíamos.

No hay duda que es una decisión COMPRADA; lo más grave es que lo firmantes estudiaron leyes con fondos sacados de los bolsillos de todos los españoles; para este viaje no se necesitan alforjas. Existen fuegos que achicharran, calcinan, carbonizan; otros, meramente, chamuscar, marchitar. El de ayer, sinceramente, sólo asusta.

La vida es muy larga y como dice el refrán: “Siéntate en la puerta de tu casa, y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.

Tiempo al tiempo, señores de la comisión, señores “vividores del frac”, ministros y ministrables, diputados de voto fácil, agrupaciones sin valor individual... el tiempo nunca borra... el tiempo MEMORIZA, ACLARA Y RECOLOCA.

Creo que con esto basta.

Los demás políglotas, asesores, intelectuales con equilibrio, juristas independientes por su juramento, partidos de la oposición.... ¡¡A PONERSE LAS PILAS!!

Las manillas del reloj funcionan con pilas; tened cuidado, que algunos las venden “chinas” ,que duran unos cuantos días nada más.

¡Buen día a todos los españoles de bien, que se levantan para trabajar honradamente sin saber si van a cobrar!