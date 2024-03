Cómo extender tu estadía en Estados Unidos o cambiar tu estatus con tu visa de 'No Inmigrante'

Para solicitar una extensión de estadía en Estados Unidos puedes necesitar diferentes formularios, dependiendo de la categoría de tu visa. Sin embargo, el más común es el formulario I-539 para Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante, lo cual también variaría en función de la clasificación de no inmigrante que quieras extender.

Cabe destacar la necesidad de hacer la solicitud de extensión, por lo menos 45 días antes de que la estadía autorizada venza. La fecha de caducidad se puede verificar en la esquina inferior derecha del formulario de registro de entrada y salida.

Requisitos para solicitar una extensión de visa o cambio de estatus

Para poder solicitar una extensión de visa o cambio de estatus es necesario cumplir con algunos criterios, tales como los siguientes:

- Fue admitido legalmente en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante. - Si el estatus de la visa de no inmigrante aún es válido. - No ha violado las condiciones de admisión. - No ha cometido algún delito que lo haga inelegible. - Tener un pasaporte válido y que este lo siga siendo mientras dura su estadía.

¿En qué casos no se puede solicitar una extensión de la visa de turista o no inmigrante?

En algunos casos, no se podrá solicitar una extensión de la visa, especialmente si incurre en las siguientes condiciones:

- Programa de Exención de Visa. - Ser miembro de una tripulación. - Ser prometido de un ciudadano estadounidense. - Estar en tránsito sin visa. - Ser informante de crimen organizado o terrorismo.

Para solicitar el cambio de estatus se necesita el formulario I-539 de Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante. Las instrucciones deben ser revisadas de forma cuidadosa antes de presentar la petición, lo cual se puede hacer en línea.

En aquellos casos, en los que las peticiones para obtener una extensión de estadía o cambio de estatus basada en clasificaciones de empleo, se deben hacer con el formulario I-129, de Petición para Trabajador No Inmigrante, y no el Formulario I-539.

Si deseas obtener más información puedes consultar la comunidad de MY-Visa-USA un espacio en donde encontrarás información veraz, proveniente de fuentes oficiales y en el que puedes solventar tus dudas, sin costos adicionales.