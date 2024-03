Volkswagen amplía la gama del ID.7 con una versión familiar: el nuevo ID.7 Tourer

El ID.7 es el buque insignia de los modelos eléctricos de Volkswagen: una berlina progresiva con una gran autonomía. Se trata de uno de los primeros familiares totalmente eléctricos del segmento de tamaño medio-alto. Volkswagen también está representada en esta categoría con el nuevo Passat Variant. Ambas líneas de producto se complementan entre sí y juntas cubren todos los tipos de propulsión relevantes: desde motores de gasolina y diésel altamente eficientes, hasta híbridos enchufables con una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros (WLTP), y vehículos totalmente eléctricos. El nuevo ID.7 Tourer combina las ventajas en materia de emisiones de la movilidad eléctrica con amplias autonomías WLTP (hasta 685 km), un entorno de alta calidad en el habitáculo, un extraordinario confort de viaje y una amplitud superior, lo que lo convierte en un coche muy amplio ideal para los viajes de negocio, las familias y para quienes buscan mucho espacio. El inicio de la preventa en toda Europa está previsto para el primer trimestre de este año.



Un fuerte exponente del segmento medio-alto. Imelda Labbé, miembro del Comité Ejecutivo responsable de Ventas, Marketing y Postventa de Volkswagen, afirma: «El nuevo ID.7 Tourer es perfecto para las familias y para hacer largos recorridos con una impresionante autonomía eléctrica. Además, ofrece mucho espacio y un nivel de confort excepcional». El ID.7 Tourer se fabricará junto con el ID.7 berlina y el SUV ID.4 en la planta de producción de vehículos eléctricos de Emden (Alemania).

Un polivalente eléctrico. El ID.7 Tourer se diferencia significativamente de la berlina en la parte trasera. La larga línea del techo y su elegante transición hacia el portón del maletero, en particular, son llamativos rasgos de diseño del familiar eléctrico. En términos de diseño, el Tourer es una combinación entre un familiar clásico, como el Passat, y un shooting brake dinámico, como el Arteon. Gracias a la mayor altura de la parte trasera, el volumen del maletero es incluso mayor que el de la berlina fastback: con cinco personas a bordo, el ID.7 Tourer tiene una capacidad de maletero de hasta 605 litros. Si se carga hasta los respaldos de los asientos delanteros y hasta el techo, esta cifra aumenta hasta los 1.714 litros.



Hasta 685 km de autonomía WLTP02. El nuevo ID.7 Tourer está equipado con el sistema de propulsión eléctrica de última generación. Volkswagen ofrecerá dos tamaños de batería diferentes para el ID.7 Tourer. Dependiendo del contenido energético de la batería, se espera que el turismo eléctrico alcance una autonomía WLTP de hasta 685 km. La batería más grande está diseñada con una potencia de carga máxima de hasta 200 kW en estaciones de carga rápida de CC. Con este nivel de potencia, la batería puede recargarse del 10% al 80% en bastante menos de 30 minutos.

Head-up display con realidad aumentada de serie. El nuevo ID.7 Tourer se lanzará con características tecnológicas innovadoras, entre las que se incluye una visualización de realidad aumentada (AR) de serie. Esta tecnología proyecta información relevante sobre el viaje en el campo de visión del conductor, de modo que sus ojos pueden mantener la visión en la carretera. Al mismo tiempo, el head-up display de realidad aumentada cambia la arquitectura del habitáculo porque permite que los instrumentos clásicos se vuelvan más compactos.



Nueva aplicación Wellness In-Car. En el nuevo ID.7 Tourer, Volkswagen está implementando un confort de primera clase. Esto se consigue gracias a detalles como las rejillas de ventilación que se accionan automáticamente mediante pequeños motores de control, y los asientos ergoActive con una nueva función de masaje en los puntos de presión y climatización automática. Otra innovación a bordo es el techo solar panorámico con cristal inteligente: en este caso, las capas de cristal se pueden regular electrónicamente para que sean opacas o transparentes. La aplicación Wellness In-Car también es completamente nueva. Permite ajustar diversas funciones del vehículo mediante tres programas preconfigurados (Fresh Up, Calm Down y Power Break) que pueden contribuir a aumentar el bienestar durante el viaje o las pausas. En función del equipamiento del vehículo, la app puede acceder a la iluminación ambiental, el sonido, la climatización, la función de vidrios inteligentes, la climatización y el masaje de los asientos, así como al ID.LIGHT y a la pantalla de infoentretenimiento.

La frase del diseñador “El diseño debe ser funcional y la funcionalidad debe traducirse en estética visual, sin depender de trucos que deban explicarse”. Ferdinand Porsche.