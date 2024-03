​Expertos reclaman que las inspecciones técnicas de las viviendas sean obligatorias en todas las compraventas

Hausum, entidad para el asesoramiento técnico a compradores de viviendas, hace un llamamiento para que las inspecciones técnicas de viviendas sean obligatorias por ley en cada transacción de compraventa de propiedades. Esta propuesta tiene como objetivo elevar los estándares de seguridad y calidad en el parque de viviendas español, así como en el mercado inmobiliario, asegurando que cada comprador tenga la certeza de adquirir una propiedad en condiciones óptimas.



La demanda de los “home inspectors”: inspecciones técnicas de viviendas obligatorias en España En un comunicado de prensa emitido esta mañana, arquitectos especializados en inspecciones técnicas de viviendas señalan la necesidad crítica de incorporar las inspecciones técnicas como un componente integral del proceso de compraventa. Argumentan que al hacer obligatorias estas inspecciones, se reducirían los riesgos vinculados a posibles defectos estructurales o vicios ocultos en las propiedades, asegurando así la protección de los intereses de los compradores.

“Adquirir una propiedad es, sin duda, una de las decisiones más trascendentales en la vida, y no debe tomarse a la ligera. Aunque la inspección de inmuebles está ganando cada vez más relevancia como un servicio solicitado, la obligatoriedad legal de contratarla podría prevenir sorpresas desagradables y garantizar transacciones de compraventa transparentes y seguras”, explica Aleix del Campo, fundador de Hausum.

La falta de inspecciones técnicas puede llevar a situaciones trágicas, como el colapso de un edificio en Badalona debido a deficiencias estructurales. “Si ese inmueble hubiera sido evaluado durante el proceso de compraventa y se hubiera detectado la patología, es probable que se hubiera corregido, evitando así el desenlace fatal”, asegura del Campo, que cree que otros casos recientes, como el edificio en Teruel en 2023 o en Peñíscola en 2021, podrían haberse prevenido mediante inspecciones técnicas adecuadas.

“La ITE puede servir para edificios relativamente nuevos, con 10 o 15 años de antiguedad, pero no en viviendas de hace 70 años”. Las declaraciones de Xavier García Albiol sobre las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) han generado considerable revuelo y controversia en el sector, ya que cuestionan la validez de estas inspecciones. Las ITE son evaluaciones en las cuales un arquitecto o arquitecto técnico lleva a cabo una inspección visual del edificio, muchas veces con falta de profesionalidad, como es el caso de los certificados energéticos. “En caso de que se le permita el acceso a todas las viviendas del edificio, realiza la inspección, y en caso contrario, no se hace y se marca el estado como desconocido”. Señala el fundador de Hausum.



En octubre de 2023, Hausum llevó a cabo la inspección de una vivienda en la cual se descubrió un problema estructural grave que no se había detectado hasta ese momento. Se compartió un video en sus redes sociales que mostraba un edificio ubicado en el centro de Barcelona, donde se evidenciaba que las vigas estaban oxidadas y el hormigón se desprendía, dejando la viga debilitada y con riesgo de colapso bajo un techo falso. Si no hubiera sido por la intervención del arquitecto y socio fundador de Hausum, Aleix del Campo, quien detectó este problema, la situación podría haber terminado en tragedia.

El parque de viviendas en España tiene una media de 40-50 años, lo que significa que los edificios más antiguos pueden enfrentar diversos problemas, como deficiencias estructurales, instalaciones eléctricas obsoletas, presencia de materiales tóxicos o inflamables, y falta de cumplimiento de la normativa vigente en el momento de su construcción, entre otros.

Un ejemplo de esta problemática es el incendio ocurrido en un edificio en Valencia. En este caso, se descubrió que un material inflamable, prohibido por el CTE (Código Técnico de la Edificación) desde 2006, formaba parte de la fachada. Esta situación facilitó la propagación rápida de las llamas por toda la fachada en cuestión de minutos.

Es precisamente debido a estas situaciones que se destaca la importancia de realizar inspecciones técnicas en viviendas y edificios en general. Cuantas más inspecciones se lleven a cabo, mayores son las probabilidades de detectar posibles patologías que podrían desencadenar tragedias. Por este motivo, se está solicitando que las inspecciones técnicas de viviendas en España sean obligatorias, con el fin de garantizar la seguridad y el cumplimiento de normativas en el sector inmobiliario.