​MWC 2024: Mujer, mayor de 35 años, con ingresos medio-altos, así es el perfil del 'mobile gamer' español

En España, el perfil del 'mobile gamer' es una mujer entre 35 y 54 años, con ingresos medio-altos y con uno o dos hijos. Así lo desvelan los datos de GWI para Adsmovil con los que la compañía de data y tecnología especializada en publicidad digital quiere entender mejor cómo es el perfil del usuario de juegos móviles, pero también romper algunos mitos sobre el consumo de estos formatos de entretenimiento que han generado una industria que podría alcanzar los 98.740 millones de dólares de dólares en 2024 y los 118.000 millones en 2027, tal y como indican los datos de Statista.





Según muestra el informe de Adsmovil, la mayoría de los usuarios juegan en su móvil varias veces al día y más de un 66 % dedica a estos juegos entre 15 minutos y una hora diaria, principalmente entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Acción y aventura son el género preferido para un 40 % de los usuarios, seguido de puzzle (38 %), shooter (35 %) y deportes (33 %).

Un porcentaje importante (44 %) de los mobile gamers ve la televisión mientras juega en su móvil y un 32,6 % lo hace cuando hay alguna pausa publicitaria en la programación. Un 35 % utiliza los juegos para relajarse en la cama antes de dormir y un 24 % en los descansos del trabajo.

Las marcas deben saber entender cómo llegar y atraer a este público conectado, muy receptivo a la publicidad y con fuertes hábitos digitales de compra. De hecho, los datos muestran que el 59 % de los mobile gamers paga sus compras sin utilizar dinero en efectivo y son mucho más propensos a invertir en experiencias (67 %) que en un nuevo producto. Por otro lado, el 52 % prefiere comprar en comercios locales o independientes y, a la hora de investigar los productos que quiere comprar, la mayoría lo hace a través de motores de búsqueda o investiga las opiniones de otros consumidores.

Para los usuarios de apps de gaming la experiencia con estos formatos de entretenimiento va mucho más allá del propio juego, y los anuncios que consumen mientras están jugando en sus dispositivos adquieren también un papel muy relevante, tanto en su experiencia con el juego como en su opinión de los anunciantes. De hecho, un 45 % de los jugadores afirma que si su experiencia con anuncio mobile es negativa, también lo será su opinión hacia la marca.

Al mismo tiempo, la publicidad mobile ha demostrado ser altamente aceptada entre los usuarios de juegos móviles y estos reconocen que están dispuestos a ver anuncios más largos sin que esto influya sobre su percepción de la marca. De hecho, según los datos de Adsmovil, más del 85 % de los usuarios afirma que no cambia su percepción hacia una marca que le gusta después de ver un anuncio largo en el móvil y, si el anuncio proporciona recompensas de juego, el 42 % reconoce que se sentirá más favorable hacia la marca.

“Que los anunciantes sean capaces de llegar a los consumidores en momentos de máxima atención, en los que están más receptivos, y a través de formatos publicitarios que no solo no interrumpen sino que enriquecen su experiencia de usuario, es una oportunidad excepcional”, afirma Pedro Travesedo, director general de Adsmovil España. “Los formatos de entretenimiento mobile son capaces de superar algunas de las limitaciones del resto de formatos digitales, por lo que las marcas deben considerarlos en sus planes para poder amplificar la cobertura y el impacto de sus campañas publicitarias”.