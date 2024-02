Casi siete de cada diez españoles quieren reducir su consumo de móvil

El sábado 2 de marzo se celebra el Día Internacional de la Abstinencia Digital, una jornada para intentar desconectar de la tecnología que nos acompaña y “reconectar” con nosotros mismos. Esta celebración nació en 2009 promovida por Unplug Collaborative, una organización sin fines de lucro, y promueve un equilibrio saludable entre la tecnología y la vida cotidiana, evitando así la llamada ‘ansiedad digital’.





Como sabemos, el teléfono móvil se ha convertido en el máximo exponente de esta “dependencia tecnológica”, y la plataforma de idiomas Preply ha elaborado un estudio sobre su percepción por parte de los españoles, si queremos reducir su uso y las diferencias entre las diferentes regiones españolas.

La nomofobia, un problema para los españoles

Preguntados por si creemos que debemos reducir el uso del móvil, el 16% de españoles considera que se lo plantea muy a menudo, y un 21,8% a menudo. Un 31% lo hace “a veces”, mientras solo el 13% no lo hace nunca. En total, el 69% de los españoles cree que debería reducir su uso.

El estudio otorga mayor preocupación a las mujeres, con una puntuación de 6,5, que a los hombres respecto a la necesidad de reducir su uso (6). La Gen Z, jóvenes entre 16 y 24 años, (6,9) es más consciente de su nomofobia, seguidos de cerca por los millenials de entre 25 y 34 años (6,8). En el extremo contrario, los mayores de 65 cierran la lista (5).

Las ciudades que más necesitan desengancharse

El uso excesivo del móvil se ha convertido en debate constante a todos los niveles. La regulación sobre su uso en colegios y centros educativos, o el creciente uso del término “nomofobia” (miedo a no tener el móvil cerca) están cada vez más extendidos entre los españoles.

Desde Preply hemos preguntado a los españoles sobre la frecuencia con la que usan el móvil para diferentes actividades sociales (leer noticias, usar las redes, mensajear etc.). A cada respuesta se le atribuye un valor del 1 al 10 siendo 10 la frecuencia más intensa y 0 la menos frecuente*. A nivel geográfico, el estudio no dibuja grandes diferencias territoriales a nivel de uso del móvil, si bien la clasificación refleja que las ciudades más despegadas se encuentran en el norte peninsular.

San Sebastián, Vigo, Bilbao y Vitoria son las ciudades que menos necesitarán desconectar del móvil este fin de semana. Por el contrario, Málaga (7,0), Valladolid (6,9) y Palma de Mallorca (6,9) lideran la clasificación en uso del smartphone.

Más de dos horas usando apps de mensajería



Los españoles pasan de media algo más de 2 horas (2,04) usando apps de mensajería, y es la Gen Z (2,93) quién más recurre a estas aplicaciones de comunicación, seguida por los jóvenes entre 25 y 34 años (2,63) y los adultos de entre 35 y 44 años (2,14). Por ciudades, Córdoba (2,41), Málaga (2,32) y Santa Cruz de Tenerife (2,31) son las que dedican más tiempo a “wasapear”.

El estudio muestra que casi 1 de cada 4 españoles (24,96%) pasa más de 3 horas al día comunicándose por estos chats, incluso un 4,77% supera esa cifra. Por el contrario, un 20% suele invertir media hora o menos en esta vía, y un 4,03% nunca la usa.

El teléfono móvil se ha convertido en el accesorio imprescindible en nuestro día a día, pero cada vez más ciudadanos se replantean si su relación con estos gadgets es sana. Iniciativas como Day of Unplugging visibilizan la importancia de poner límites a la tecnología para optimizar así sus posibilidades.