​Sigourney Weaver y Gracia Querejeta, protagonistas del mes de marzo en la Academia de Cine

Sigourney Weaver, Goya Internacional 2024, será una de las protagonistas del mes de marzo en la Academia, con la proyección de sus dos incursiones en el cine español. La programación arrancará el día 1 con el visionado de Luces Rojas, trabajo que realizó junto al director Rodrigo Cortés. El próximo 8 de marzo, también se podrá ver Un monstruo viene a verme, en la que Weaver se puso a las órdenes de J.A. Bayona.





El ciclo 'Maestras' de la institución tendrá como protagonista del mes a la directora y guionista Gracia Querejeta con la proyección, el 21 de marzo, de Invisibles, uno de los últimos trabajos de la realizadora quien participará en un encuentro posterior con el público junto a una de sus protagonistas, Adriana Ozores.

La Academia celebrará el 14 de marzo el décimo aniversario del estreno Ocho apellidos vascos con la proyección de la película, la más taquillera del cine español, que será presentada por sus productores Gonzalo Salazar-Simpson y José Luis Hervías y con un encuentro posterior que protagonizarán Borja Cobeaga, Emilio Martínez-Lázaro, Diego San José y Clara Lago.

Dentro del capítulo de aniversarios también se homenajearán los 20 años de la nominación al Oscar del documental Balseros, de Carles Bosch y Josep María Domenech, que llegará a la programación de la institución en Barcelona el 4 de marzo y un día más tarde se proyectará en Madrid. De igual modo, el 19 de marzo se celebrarán los 25 años del estreno de Solas, de Benito Zambrano, con su proyección y un encuentro con el director, la actriz Ana Fernández y su director de fotografía Tote Trenas.

Los podcasts llegan a la Academia

Con ‘¡Bienvenido, Mr. Podcast!’, la Academia de Cine se suma al vigésimo aniversario del origen del fenómeno podcast iniciando este ciclo anual en el que invita a que algunos de los podcasts más relevantes del panorama actual realicen un capítulo especial en directo desde la institución. En concreto, este nuevo ciclo lo abrirán Esnórquel y Perra de Satán con su podcast ¿Puedo hablar?, realizando un programa en directo el 13 de marzo desde la sede de la Academia.

A este espacio se sumarán otros más a lo largo de este año como Saldremos Mejores, Carne Cruda, Arsénico Caviar o Arte Compacto, entre otros.

Las mujeres en la industria

El lunes 4 de marzo la Academia ha programado, en colaboración con APDICE, un coloquio sobre el casting que, bajo el nombre ‘Mujeres en el cine: Reflexiones, historia y futuro’, versará sobre la mujer y su papel dentro de la industria cinematográfica, la visión que ha habido de la mujer en el sector audiovisual, de la mano de María Rodrigo, Laura Rubirola, Aina Clotet y Astrid Jones, dentro de una conversación moderada por Carolina Iglesias.

Preestrenos

La Academia inicia el 6 de marzo su programación de preestrenos con Los pequeños amores, el último trabajo de Celia Rico protagonizado por Adriana Ozores y María Vázquez, con un encuentro posterior con su directora. Además, en Madrid y Barcelona se preestrenará el 7 de marzo How to have sex, trabajo de Molly Manning Walker, que narra las vacaciones de tres adolescentes británicas. También el 12 de marzo se proyectará Tratamos demasiado bien a las mujeres, de Clara Bilbao y protagonizada por Carmen Machi, Antonio de la Torre y Luis Tosar. Una sesión en la que la realizadora también mantendrá un encuentro posterior con los asistentes.

Además, el 15 de marzo habrá un pase especial de 20 días en Mariúpol y, posteriormente, un encuentro con parte del equipo del documental. En el apartado ‘Series de Cine’ se proyectará Un nuevo amanecer el 26 de marzo y habrá un coloquio con su director principal Jose Corbacho. Completan la programación las proyecciones de Tierra de nuestras madres (22 de marzo); Una noche con Adela (25 de marzo) y L’imatge permanent (27 de marzo) dentro del ciclo ‘Más cine español’.