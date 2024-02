El Equipo Kern Pharma se muestra combativo en O Gran Camiño

El Equipo Kern Pharma puso este domingo punto y final a su aventura en O Gran Camiño – The Historical Route (España, UCI 2.1, 22-25/02) bajo una intensa lluvia que cerró una carrera marcada por las adversidades climatológicas. Pablo Castrillo fue 3º en la contrarreloj inicial y rozó la victoria en la tercera etapa tras una larga escapada. Vingegaard (TVL) se anotó la clasificación general.





La carrera gallega arrancó con un vendaval que obligó a modificar la contrarreloj inicial, realizándose esta con bicicletas convencionales y sin tomar tiempos para la general. Pablo Castrillo cuajó una excelente crono y logró el tercer mejor tiempo en la Torre de Hércules.

Desde Taboada partió el segundo parcial, con Diego Uriarte leyendo a la perfección la carrera para filtrarse en la fuga buena de la jornada. El navarro, después de realizar un buen trabajo, fue neutralizado en la última ascensión del día como consecuencia del fuerte ritmo impuesto por Team Visma en el pelotón. Los hombres más fuertes se disputaron el triunfo, concluyendo los ciclistas del Equipo Kern Pharma en un segundo grupo perseguidor.

Fue el sábado, en el penúltimo envite de la prueba, cuando el Equipo Kern Pharma estuvo a punto de conseguir la victoria. Castrillo, en fuga desde el inicio, soltó a todos sus rivales en la subida final a Couso, siendo alcanzado por Vingegaard en el falso llano posterior a coronar. En los últimos kilómetros de la etapa, el jaqués luchó por soldarse a la rueda del danés, que consiguió soltar al farmacéutico en el descenso hacia Castelo de Ribadavia. En la última etapa, acortada a 130 kilómetros por el temporal, peleó José Félix Parra por entrar en la escapada, pero su ataque no fructificó.

“El equipo lo ha intentado todos los días y sigue trabajando en una buena dinámica. Pablo Castrillo nos hizo vibrar ayer y en la contrarreloj y ha vuelto a demostrar el nivel que tiene”, explicó Mikel Nieve, director deportivo del Equipo Kern Pharma en O Gran Camiño. “Hoy nos ha costado un poco más y está claro que queremos que los resultados mejoren. Esta carrera nos tiene que servir de crecimiento para las siguientes”, añadió.

O Gran Camiño – The Historical Route (España, UCI 2.1, 22-25/02) Recorrido: 22/02 – 14:40 – 17:12. 1ª etapa (CRI): Torre de Hércules – Torre de Hércules, 14,8 km 23/02 – 13:25 – 17:11. 2ª etapa: Taboada – Chantada, 151,1 km 24/02 – 12:50 – 17:09. 3ª etapa: Xinzo de Limia – Castelo de Ribadavia, 173,2 km 25/02 – 10:50 – 14:59. 4ª etapa: Ponteareas – Parque Natural Do Monte Aloia, 162,2 km

1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 3h27’20” 2. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) a 16” 3. Hugh Carthy (EF Education - EasyPost) a 45” … 25. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 2’31” 42. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) 6’29” 44. Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) 6’43” 46. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 6’44” 72. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 13’10” 86. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 17’22” Ab. Diego Uriarte

Clasificación general provisional 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 11h20’01” 2. Lenny Martinez (Groupama - FDJ) a 1’55” 3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2’11” … 25. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) a 8’16” 42. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) 19’28” 43. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) 19’51” 45. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) a 20’36” 47. Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) a 21’32” 53. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 26’08”