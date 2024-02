​La detección temprana, la medicina de precisión y un mejor control del dolor, principales retos en las espondiloartritis

Las espondiloartritis son un conjunto de enfermedades reumáticas que engloban patologías como la espondiloartritis axial o anteriormente conocida como espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las espondiloartritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal o las artritis reactivas. Se estima que su prevalencia podría superar el 1,2% de la población, lo que equivale aproximadamente a medio millón de afectados en España. A pesar de que se ha avanzado enormemente en este ámbito, “todavía se presentan diversos desafíos que requieren una atención cuidadosa y estrategias eficientes para mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas patologías. Entre ellos cabría destacar la detección temprana y el diagnóstico preciso, ya que la sintomatología variable y la falta de conciencia sobre estas enfermedades pueden provocar demoras en el diagnóstico y tratamiento adecuado”, según ha puesto de manifiesto la Dra. Raquel Almodóvar, reumatóloga del Hospital Universitario Fundación Alcorcón de Madrid, en el marco de la II Jornada nacional de investigadores del Grupo de Espondiloartritis de la Sociedad Española de Reumatología (GRESSER), que ha tenido lugar en Madrid.





A su juicio, “otro desafío crucial tiene relación con un mayor control del dolor y la inflamación asociados con las espondiloartritis. Aunque existen opciones terapéuticas, la respuesta individual a los tratamientos puede variar considerablemente. Por tanto, se necesita una investigación continua para desarrollar terapias más efectivas y personalizadas que aborden específicamente los mecanismos patogénicos de estas enfermedades”. Asimismo, -ha añadido- “es fundamental garantizar el acceso equitativo a tratamientos innovadores y asequibles, y favorecer un abordaje integral y multidisciplinar”.

Principales novedades de los últimos años

En los últimos años, el campo de la espondiloartritis axial y artritis psoriásica ha experimentado significativos avances y descubrimientos que han influido en el diagnóstico, tratamiento y comprensión de estas enfermedades reumáticas, favoreciendo también una mejor calidad de vida de los pacientes. En esta línea, “cabría destacar los estudios genéticos que han arrojado luz sobre la base genética de las espondiloartritis axial y artritis psoriásica, identificando ciertos marcadores genéticos asociados con un mayor riesgo de desarrollar estas patologías. Esto podría abrir nuevas vías para entender la predisposición genética y desarrollar enfoques terapéuticos más específicos”, ha destacado la Dra. Almodóvar.

Asimismo, ha hecho mención a avances en las técnicas de imagen, como la ecografía, resonancia magnética y la tomografía computarizada, al proporcionar una mejor evaluación de la actividad inflamatoria y el daño estructural de la enfermedad, permitiendo un diagnóstico más precoz, así como una mejora en las decisiones terapéuticas. También se han desarrollado nuevas terapias con diferentes mecanismos de acción que han proporcionado opciones más específicas y efectivas para muchos pacientes y se ha reconocido la importancia de la colaboración entre reumatólogos y otros profesionales implicados en el manejo de las espondiloartritis para abordar no solo la inflamación, sino también aspectos como la afectación cutánea, intestinal, ocular, el riesgo cardiovascular, la salud mental y en global la calidad de vida de los pacientes.

Una jornada para avanzar en el campo de las espondiloartritis

La II jornada de GRESSER -que ha contado con la colaboración de AbbVie, Amgen, Fresenius Kabi, Johnson & Johnson, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer y UCB- ha proporcionado un escenario dinámico donde se ha fusionado la dedicación científica junto al trabajo en equipo, con el objetivo compartido de avanzar en la comprensión, diagnóstico y tratamiento de las espondiloartritis.

“Esta jornada, además, ha brindado la oportunidad a los investigadores de compartir sus descubrimientos, datos experimentales y resultados de estudios clínicos, contribuyendo así al cuerpo de conocimientos existente y proporcionando información crucial para mejorar la atención a pacientes con espondiloartritis axial y artritis psoriásica”, según ha resaltado la Dra. Mireia Moreno, del Servicio de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí de Barcelona.

En uno de los apartados se han ido explicando todos los proyectos en los que se está trabajando desde el grupo GRESSER que abarcan diversos ámbitos como la identificación de biomarcadores tanto a nivel de riesgo cardiovascular en espondiloartritis axial, como biomarcadores de respuesta a terapias biológicas en artritis psoriásica o el análisis de los motivos del retraso diagnóstico, entre otros. “Se podría destacar un estudio pionero, REGISPON-3, que pretende analizar la situación actual y evolución de los pacientes con espondiloartritis incluidos hace 17 años en este registro nacional, para un mayor entendimiento y así ofrecer una atención de calidad a nuestros pacientes”, ha detallado la especialista, quién también se ha referido a la colaboración junto a las asociaciones de pacientes en proyectos de educación y mejora del conocimiento de las espondiloartritis, a través de Espondilopedia.

“En el horizonte futuro, nos proponemos llevar a cabo una serie de actividades destinadas a promover la investigación, formación, desarrollo de talento y así expandir nuestro grupo de trabajo. Una de las principales prioridades es el fortalecimiento de la colaboración multidisciplinar y diversificación de alianzas con sociedades científicas como PANLAR (Panamerican League of Associations for Rheumatology) y CILAD (Colegio Ibero- latinoamericano de Dermatología) para potenciar sinergias y fomentar un proyecto de formación de alto nivel científico en una patología tan compleja como es la enfermedad psoriásica. Además, queremos realizar unas jornadas formativas en espondiloartritis axial junto al grupo de trabajo GESAR EspAax-ARe (Grupo de Estudio de Espondiloartritis de la Sociedad Argentina Reumatología)”, ha concluido la Dra. Moreno.