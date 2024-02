Éxito de DS al permitir disfrutar de la inteligencia artificial generativa junto con el reconocimiento de voz

Lanzada en octubre de 2023, la fase piloto de despliegue del servicio ChatGPT en el sistema de infoentretenimiento DS IRIS SYSTEM fue un gran éxito, al permitir disfrutar de la inteligencia artificial generativa junto con el reconocimiento de voz DS.



Impulsado por el éxito de esta fase de prueba, durante la cual el uso del reconocimiento de voz aumentó en más de un 50%, DS Automobiles ofrecerá ChatGPT de serie.

En toda la gama, el DS 3, DS 4, DS 7 y DS 9 equipados con DS IRIS SYSTEM, entregados a partir de marzo, integrarán esta función en dieciocho países y en trece idiomas, en países que ya están cubiertos por el reconocimiento de voz estándar.



Los usuarios podrán interactuar con el sistema de reconocimiento de voz DS IRIS SYSTEM, que se convierte en un verdadero compañero de viaje interactivo, y hacerle todo tipo de preguntas:

"¿Qué puedo visitar en la zona?"

"¿Qué me aconsejas que haga en este castillo si tengo dos horas y estoy con mi hijo de 10 años?" y luego "Guíame a este lugar"

"¿Qué me aconsejas que beba con este plato?"

"Cuéntame un cuento con esta persona, en este lugar"

Y mucho más, para divertirse o aprender sin cesar durante un viaje, sin apartar la vista de la carretera ni las manos del volante.

Para la mejor experiencia de viaje, la función ChatGPT forma parte de la oferta del Pack Connect Plus, que también incluye ya Navegación Conectada, Mandos a Distancia y E-Remote Controls, Alarma Conectada, Send2Nav e incluso EV Trip Planner o e-Routes (según el modelo). Este paquete es estándar en todos los modelos de DS Automobiles durante tres años.

"Como pioneros en la integración de ChatGPT en el mundo de la automoción, estamos haciendo accesible una inteligencia artificial generativa fluida, intuitiva e inmersiva, transformando cada viaje en un viaje único. Nuestra misión en DS es proporcionar a nuestros clientes una experiencia única a bordo". Olivier François, Director de DS Automobiles.

"Tras el gran éxito de nuestra fase piloto y la entusiasta respuesta de nuestros clientes, estamos orgullosos de ser el primer OEM en poder integrar la función ChatGPT de serie, empezando por todos los modelos DS y pronto seguidos por otras marcas de Stellantis". Yves Bonnefont, director de software de Stellantis.



La fase piloto se puso en marcha en octubre de 2023 en Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido. La integración de ChatGPT como estándar es una primicia mundial para un fabricante de automóviles.

Esta función se opera a través de la integración de la API de ChatGPT por parte de SoundHound AI.

La frase del escritor “Al igual que tu automóvil funciona con mayor suavidad y requiere menos energía para ir más rápido y más lejos cuando las ruedas están en perfecta alineación, te desempeñas mejor cuando tus pensamientos, sentimientos, emociones, metas y valores están equilibrados.”– Brian Tracy