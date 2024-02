​Renault Rafale E-Tech full hybrid: El SUV coupé atrevido y dinámico

Presentado en junio de 2023 en Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Le Bourget, Rafale E-Tech full hybrid materializa la evolución de Renault hacia la gama alta y se convierte en un vehículo central de la Renaulution. El espectacular diseño de este SUV coupé casa con un placer de conducción sin precedentes que se consigue con su mecánica híbrida y un chasis en el que los ingenieros de Renault han invertido su pasión y experiencia.



Con 4,71 m de largo, 1,86 m de ancho y 1,61 m de alto, Rafale E-Tech full hybrid se ha desarrollado sobre la plataforma CMF-CD. Con su diseño de proporciones dinámicas y su fuerte personalidad, Rafale E-Tech full hybrid ofrece un placer de conducción inigualable. Un placer compartido por todos los pasajeros, que se benefician de un generoso espacio a bordo y de un equipamiento innovador. El espacio para los pasajeros de la segunda fila es generoso, con un radio para las rodillas de 302 mm, mientras que la altura al techo es de 880 mm, una gran cifra a pesar de su silueta coupé. El maletero tampoco se queda atrás con un volumen de 627 litros. Un elemento especialmente innovador es el techo panorámico Solarbay, que puede aclararse u oscurecerse con un simple toque de botón o mediante un comando de voz de Google Assistant. . Con su tecnológico motor híbrido de 200 CV de bajo consumo unido a la caja de cambios automática multimodo, Rafale E-Tech full hybrid se sitúa a la cabeza de su segmento en términos de autonomía (hasta 1.100 km), de consumo y de emisiones de CO2: 4,7 l/100 km y 105 gramos de CO2/km (pendiente de homologación final).

La precisión de su chasis ofrece unas sensaciones de conducción inigualables. Estas sensaciones se multiplican gracias al sistema de dirección a las cuatro ruedas 4Control advanced de Renault. Disponible de serie en la versión esprit Alpine, este sistema mejora considerablemente la maniobrabilidad en ciudad y en curvas rápidas.

Intuitivo y conectado, el sistema multimedia openR Link es único. Suprime las fronteras entre los usos digitales fuera y dentro del habitáculo gracias a Google integrado y a las más de 50 aplicaciones disponibles.

En los últimos meses de 2024 Renault ofrecerá una versión E-Tech 4x4 de altas prestaciones y 300 CV para un placer de conducción aún mayor. Esta versión estará equipada con un motor eléctrico adicional en el eje trasero y se beneficiará de ajustes específicos del chasis.

Renault ha confiado a la Factoría de Palencia la fabricación de Rafale E-Tech full hybrid, su nuevo buque insignia en términos de tecnología, innovación y calidad. La planta ha realizado importantes inversiones que garantizarán los más altos niveles de fabricación y calidad para los vehículos y su equipamiento. Por ejemplo, se han instalado dos nuevos bancos de calibración ultramodernos para garantizar el correcto ajuste de los equipos electrónicos de última generación.

Por otro lado, el Centro de I+D+i de Valladolid, la Factorías de Carrocería, la Factoría de Motores – ambas también situadas en Valladolid – y la Factoría de Sevilla también se han movilizado para la industrialización y producción de este vehículo. Rafale E-Tech full hybrid se une a Austral y Espace para convertirse en todo un « Made in Spain » nacido del Polo de Hibridación de Renault Group en España.

Gama de Rafale E-Tech full hybrid

Rafale E-Tech full hybrid se ofrece en dos niveles de equipamiento: techno y esprit Alpine. El primero ya cuenta con un gran equipamiento de serie, incluyendo openR link, faros delanteros y traseros full LED, climatizador bizona, retrovisores eléctricos abatibles y calefactables y un gran número de ayudas a la conducción (regulador de velocidad adaptativo, prevención de salida de carril, ayuda al aparcamiento con cámara de visión trasera…).



Por otro lado, la versión esprit Alpine añade al equipamiento de serie un diseño específico (llantas, detalles en negro brillo, paragolpes e interior más deportivo, etc.) así como el sistema 4Control advanced, maletero eléctrico y un ingenioso reposabrazos trasero.

Además, a través del crédito multiopción Preference, se ofrecerá en versión techno con una cuota desde 349 euros al mes.

