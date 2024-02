Los hoteles arrancan el año con un 6,3% más de pernoctaciones en enero

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron en España en enero de 2024 la cifra de 16,4 millones, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).





Las estancias de viajeros residentes en España disminuyeron un 1,5%, mientras que las de no residentes aumentaron un 11,0%. Por zonas turísticas, Isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana.

Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en enero, con el 17,2%, 15,8% y 13,5% del total de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Canarias, Cataluña y Andalucía, con el 52,0%, 14,0% y 12,0% del total, respectivamente.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 22,9% y el 15,1%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en enero.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Italia y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 6,3%, 5,4% y 4,6% del total, respectivamente.

En enero se cubrieron el 47,5% de las plazas ofertadas, con un aumento anual del 4,0%. El grado de ocupación por plazas en fin de semana subió un 1,8% y se situó en el 51,5%. Canarias presentó el mayor grado de ocupación por plazas durante enero (74,1%). Por zonas turísticas, Sur de Gran Canaria alcanzó el grado de ocupación por plazas más elevado (78,9%). También tuvo la mayor ocupación en fin de semana (79,3%).

El punto turístico con mayor grado de ocupación por plazas fue Puerto de la Cruz (80,0%), que también alcanzó la mayor ocupación en fin de semana (81,7%).

En cuanto a las tarifas, el Índice de Precios Hoteleros subió un 7,6% en enero respecto al mismo mes de 2023.